Brehm: "Der Vandalismus greift um sich"

HÖCHSTADT - Die Strafanzeige steht: "Null Toleranz" hat Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm angekündigt, für den Fall, dass am städtischen Haus der Vereine ein Brandstifter am Werk war. Er denkt außerdem über eine Videoüberwachung nach. Derweil läuft der Betrieb an der Kerschensteiner Straße größtenteils weiter.

Hinter den zerborstenen Fenstern liegt der Proberaum der Stadtkapelle. Vandalen hatten hier vor wenigen Wochen eingebrochen. Jetzt kommt der Brandschaden hinzu. © Ralf Rödel



Vandalismus, Diebstahl und jetzt ein Brand: Die Stadtkapelle hat es besonders hart getroffen. Verschwörungstheorien über mögliche Feinde möchte sich die Vorsitzende aber nicht hingeben. Tanja Schwägerl schnauft lieber erst mal richtig tief durch. "Kulturgut mit unermessbarem Wert hätte verbrennen können", sagt sie dann. Uralte Notenblätter aus der Gründungszeit habe die Kapelle im Haus der Vereine gelagert. Im Nebenraum, beim Liederkanz, sehe es ähnlich aus.

Ein Feuerwehrmann bei der Prüfung vor Ort direkt in der Brandnacht. Die Schäden an der Fassade sind gut zu sehen. © Stefan Brunner



Die 18 Räume im Gebäude an der Kerschensteiner Straße sind tagsüber außerdem voller Menschen. Jungen und Mädchen von der Ritter-von-Spix-Mittelschule gehen hier ein und aus, die Kunstschule residiert im Obergeschoss. Hinzu kommen weitere Vereine wie beispielsweise die Höchstadter Musketiere. Es war also Glück im Unglück, dass der Brand in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen war und nicht an einem Schultag. Ein Papiermüllcontainer hatte Feuer gefangen, Fassade und Fenster wurden zerstört, der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Momentan scheint es, als hielten sich die Schäden im Inneren in Grenzen. Auch die Statik des Gebäudes ist nicht beeinträchtigt. "Wir hoffen, dass unsere Technik nicht doch noch leidet, wenn der Rauch sich absetzt", sagt Schwägerl. Die gelagerten Boxen und Verstärker waren schon bei der Attacke mit Feuerlöscher-Pulver vor einigen Wochen in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals hatten Jugendliche auch ein Schlagzeug gestohlen.

Dank an die Nachbarin

"Der Vandalismus greift um sich", meint Bürgermeister Gerald Brehm. "Und hier geht es nicht mehr um irgendwelche Schmiererei an der Toilettenanlage in den Aischwiesen, das ist eine ganz andere Nummer." Die Stadtverwaltung sei deshalb "hoch sensibilisiert" und stehe in engem Kontakt mit der Polizei. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt ist gestellt — für den Fall, dass es Brandstiftung war. Auch wenn jemand fahrlässig gehandelt hat, ist das laut Brehm nicht weniger beängstigend. "Dann hätte es jederzeit passieren können — auch tagsüber bei Schulbetrieb." Sehr dankbar ist er der Nachbarin, die die Feuerwehr alarmiert hatte. Und natürlich den Einsatzkräften.

Um mehr Sicherheit zu schaffen, kann sich der Bürgermeister einen Ausbau der Videoüberwachung an den Schulen vorstellen. Schließlich liegen das Hauptgebäude der Mittelschule und das Gymnasium in unmittelbarer Nähe. Eine Einführung müsse aber nach rechtlicher Prüfung und im Zuge eines umfassenden Sicherheitskonzepts erfolgen.

Apropos Sicherheit: Erste Messungen der Feuerwehr haben ergeben, dass sich nach dem Brand keine Giftstoffe mehr in der Luft befinden. Ein Gutachter muss das noch bestätigen. Auch die Versicherung macht eine Bestandsaufnahme.

Dann möchte Brehm die Sanierung des stadteigenen Gebäudes schnell ausschreiben. Damit auch die Stadtkapelle bald wieder einziehen kann — sie probt derweil in der Mittelschule.

