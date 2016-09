Bunt und freundlich

Blumenschmuckprämierung für die Innenstadt

HERZOGENAURACH - Seit rund zehn Jahren hat der Heimatverein eine alte Tradition wieder aufleben lassen – den Blumenschmuckwettbewerb für die historische Innenstadt. Jetzt war wieder Prämierung.

Jury und Gewinner (v. l.) Walter und Manuela Drebinger, Judith Hupka, 2. Bürgermeisterin Schroff, Peter Gauch, Andreas Nagel mit Ehefrau Peggy (Engelgasse 8), Heiko Dilger mit Tochter, Klaus-Peter Gäbelein, Patrizio Guiliano. Foto: F.: privat



Viele Bürger haben mitgemacht, um das Bild der historischen Innenstadt noch bunter und freundlicher zu gestalten. An der Preisvergabe waren neben dem Heimatverein auch die Stadt, die Gärtnerei Gauch sowie die Förder- und Werbegemeinschaft beteiligt. Nachdem sich zahlreiche Fassaden derzeit im vollen Blumenschmuck präsentieren, hatte sich eine Jury aus den genannten Sponsoren mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Renate Schroff an der Spitze die Objekte angesehen, die prämiert werden sollen.

Folgende Fassaden und Objekte waren dabei in die engere Wahl gefallen: In der Hauptstraße die Anwesen Trattoria Al Centro (Nr. 57), Drebinger (Nr. 28), Hotel Krone ((Nr. 37), Bücher, Medien & mehr (Nr. 21), Anwesen Rudert (Nr. 14) sowie Anwesen Greis (Hauptstraße 12 gegenüber dem Fehnturm). Des Weiteren kamen folgende Anwesen am Marktplatz in die engere Wahl: Gasthaus „Zum Roten Ochsen“ Marktplatz 4, Gasthaus Glass (Trattoria Fratelli, Marktplatz 10), Cafe Römmelt (Marktplatz 13), Eiscafe Cortina (Marktplatz 5) und schließlich der Eingang von „Fischer Moden“ (Steinweg 11). Schließlich gefielen den Jurymitgliedern auch die Anwesen Nagel (Engelgasse 6) sowie Bedner (Hintere Gasse 4), Graf (Hintere Gasse 40) sowie Welker (Hintere Gasse 63).

Am vergangenen Samstag nun erfolgte die Prämierung der Preisträger. In der Gärtnerei Gauch wurden die Gewinner von 2. Bürgermeisterin Renate Schroff, Gärtnermeister Peter Gauch, dem Vorsitzenden der Förder- und Werbegemeinschaft, Heiko Dilger, sowie dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Klaus-Peter Gäbelein, mit Gutscheinen und Blumengeschenken bedacht.

Fassaden und Fenster

Die Mitglieder der Jury gaben ihrer Freude Ausdruck, dass in der guten Stube der Stadt in diesem Jahr wieder vermehrt Fassaden und Fenster mit herrlichen Blumen geschmückt worden sind. „Allerdings“, so Fachmann Peter Gauch, „war dieses Jahr im Gegensatz zum trockenen Sommer 2015 dank der feuchten Wochen im Frühsommer ein gutes Blumenjahr“. Die Juroren waren sich einig: Man hätte noch mehr Preisträger auswählen können. So waren die glücklichen Gewinner schließlich: Walter und Manuela Drebinger (Hauptstraße; Wohn- und Geschäftshaus)), Judith Hupka (Steinweg; Modegeschäft)); 2. Bürgermeisterin Renate Schroff (Jury) Peter Gauch (Jury), Andreas Nagel mit Ehefrau Peggy (Engelgasse 8), Jurymitglieder Heiko Dilger mit Tochter, Klaus-Peter Gäbelein (Jury) Patrizio Guiliano (Marktplatz, Osteria Fratelli).

Gäbelein