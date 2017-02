"Bürgerwilma" geht an den Lokalsender Herzo.TV

Grüne vergeben ihren Wanderpreis dieses Mal an die ehrenamtlich Aktiven, die seit Jahren Lokalfernsehen machen - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Über dieses Ereignis wird ganz sicher in Herzo.TV berichtet: Der Lokalsender hat nämlich gestern von den Herzogenauracher Grünen die "Bürgerwilma" verliehen bekommen.

Da ist das Ding! Bärbel Gundermann (Mitte) und Dieter Lohmaier nehmen den Preis von Vorjahressiegerin Lydia Link entgegen. Dahinter eine bunte Mischung aus Grünen und Fernsehmachern. © Foto: Matthias Kronau



Da ist das Ding! Bärbel Gundermann (Mitte) und Dieter Lohmaier nehmen den Preis von Vorjahressiegerin Lydia Link entgegen. Dahinter eine bunte Mischung aus Grünen und Fernsehmachern. Foto: Foto: Matthias Kronau



Dieser Preis ist eine Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement, das der Ortsverband seit 20 Jahren vergibt. "Bürgerwilma" ist ein sprachliches Spiel mit dem Satz "Bürgerwille macht’s".

Aber warum dann die Auszeichnung für einen Fernsehsender? Sind da nicht lauter Profis am Werk? Mitnichten. Herzo.TV ist ein gemeinnütziger Verein. Kameralaute, Regisseure und Journalisten sind alle ehrenamtlich tätig.

"Herzo.TV zeigt uns seit Jahren, wie bunt es in der Stadt zugeht", sagte Uschi Schmidt, die Ortsvorsitzende der Grünen, gestern bei der Verleihung im Fasanengarten in Niederndorf. Über die Jahre sei ein schönes Archiv zusammengekommen, das die Entwicklung der Stadt dokumentiere.

Den Wanderpreis überreichte die Vorjahressiegern Lydia Link (Care-Cafe), die betonte, dass die Verleihung ihr wirklich viel bedeute und sie weiter motiviert habe. Herzo.TV-Programmchefin Bärbel Gundermann und Vereinsvorsitzender Dieter Lohmaier nahmen den Preis freudestrahlend entgegen.

Lohmaier hatte zuvor die Geschichte des Senders skizziert. Es begann mit einer Mediengruppe am Herzogenauracher Gymnasium, die das Festjahr 2002 mit der Videokamera festgehalten hatte. Und weil die Ergebnisse so schön waren und es so schade war, sie nicht in größerem Rahmen präsentieren zu können, wurde die Idee zu einem lokalen Fernsehsender geboren. Ein Verein wurde gegründet, dessen Zweck war und ist: "die Förderung und Vermittlung von Medienkompetenz und neuen Techniken im medienpädagogischen Bereich durch Herstellen und Verbreiten eines lokalen Fernsehprogramms".

Die Herzo Media GmbH unterstützten das Projekt von Anfang an, weil man mit einem lokalen Fernsehsender zu dieser Zeit ja durchaus ein Alleinstellungsmerkmal hatte.

Zunächst trafen sich die Aktiven im rabatz, dann im Seniorenbüro. Und hier wurden schon die Weichen für die Zukunft gestellt. Denn es entstand auch ein Sendeformat für Senioren, und immer mehr ältere Bürger entdeckten ihre Liebe zum Fernsehmachen.

Daraus erwuchs beachtliche Qualität, aber auch ein paar Sorgen. "Wir haben natürlich etwas Nachwuchsprobleme", gestand Dieter Lohmaier. Doch insgesamt sei Herzo.TV eine gut aufgestellte Truppe, die mit Freude und Leidenschaft bei der Sache sei.

Neben der Bürgerwilma gab es für Herzo.TV übrigens noch ein schönes Mitbringsel. Zum einen spielten Birka und Michael Falter zur musikalischen Abwechslung klassische Stücke mit Violine und Akkordeon, zum anderen hatten die Grünen einen Filmemacher mitgebracht. "Damit sie dieses Mal nicht arbeiten müssen, sondern entspannt feiern können."

www.herzo.tv.de