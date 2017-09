Burgstaller Kirchweih: Dorffest in entspannter Atmosphäre

"Hornochsenband" spielte auf - 24-Meter-Baum in der Senkrechten - vor 54 Minuten

BURGSTALL - Zwei kräftige Schläge (linkes Foto) genügten Walter Nussel am Freitagabend, und bei der Kirchweih in Burgstall ertönten unter tosendem Applaus der zahlreichen Besucher die Worte „o zapft is“.

Gleich schlägt Walter Nussel zu. © Roland Meister



Unter den strengen Augen von Braumeister Bierlieferant Georg Hofmann aus Pahres ging beim Anstich kein Tropfen des edlen Gerstensaftes daneben. Bevor es soweit war, gab es vom Hausherren Nussel die obligatorischen Grußworte. Mit zünftiger Blasmusik sorgte die „Hornochsenband“ aus Höchstadt für ausgelassene Stimmung in der zum Festsaal ausgebauten Scheune und im davor aufgestellten Zelt.

Kutschfahrten gab es am Sonntag. © Rainer Groh



Die Ortsburschen und deren Nachwuchs stellen am Samstag den 24 Meter langen Baum auf, während am Sonntag bei angenehmem Wetter die Familie im Mittelpunkt stand. Kutschfahrten und eine Hüpfburg für die Kleinen, ein ausgezeichnetes Speisenangebot, Kaffee und Kuchen für die großen Kirchweihbesucher ließen es in der entspannten Atmosphäre des von der Feuerwehr mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Hofmann ausgerichteten Fests gut aushalten.

Zwischendurch konnte man sich — inzwischen im 27. Jahr — künstlerische Fotos von Eberhard Scholten ansehen. Mitglied im Herzogenauracher Fotoclub, präsentiert er vor allem sehr sehenswerte Nahansichten: Spiegelungen, die Graphik von Holzmaserungen, aber auch Schnappschüsse von der Kerwa 2016.