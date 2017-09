Burgstaller Kirchweih und Fass mit zwei Schlägen eröffnet

Zünftige Musik der "Hornochsenband" Noch viel Programm bis zum Montag - vor 54 Minuten

HERZOGENAURACH-BURGSTALL — - Zwei kräftige Schläge genügten Walter Nussel am Freitagabend und bei der Kirchweih in Burgstall ertönten unter tosendem Applaus der zahlreichen Besucher die Worte „o zapft is“.



Unter den strengen Augen von Braumeister und Chef der gleichnamigen Brauerei Georg Hofmann ging beim Anstich kein Tropfen des edlen Gerstensaftes daneben. Bevor es soweit war gab es vom Hausherren Nussel die obligatorischen Grußworte.

Mit zünftiger Blasmusik sorgte die „Hornochsenband“ aus Höchstadt für ausgelassene Stimmung in der zum Festsaal ausgebauten Scheune und im davor aufgestellten Zelt. Die Ortsburschen und deren Nachwuchs stellen am Samstag ihren Baum auf, während am Sonntag die Familie im Mittelpunkt steht. Mit Kutschfahrten, Hüpfburg ist für die Kleinen, sowie mit Kaffee und Kuchen für die großen Kirchweihbesucher bestens gesorgt.

Am Montag findet der obligatorische Frühschoppen statt und musikalisch klingt die Kirchweih ab 19 Uhr aus. rk