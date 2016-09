Busse lassen Kinder stehen

Probleme wegen Überfüllung Behörde präsentiert Lösungen - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Massive Probleme hat es an den ersten Schultagen mit der Busbeförderung von Schülern gegeben: Zahlreiche Kinder, die zur Schule nach Höchstadt wollten, blieben wegen Überfüllung stehen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt, das für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist, hat bereits Lösungen ausgearbeitet.

Eine davon: Ab 7.05 Uhr morgen fährt ab Röttenbach Gewerbering ein Verstärkerbus, der Röttenbach, Aisch und Schulen in Höchstadt anfährt.

Die Vorgeschichte: In Aisch habe der Bus am Morgen rund 20 Kinder an der Haltestelle an der Kirche wegen Überfüllung stehen lassen, desgleichen in Adelsdorf, Haltestelle Hochstraße, berichtete Bürgermeister Karsten Fischkal: „Die Probleme hat es wohl schon am ersten Schultag gegeben und heute ist es eskaliert.“ Eltern seien eingesprungen und hätten Kinder gefahren.

Viele Betroffene hätten sich bei ihm über den Missstand massiv beschwert — per Telefon, Facebook, WhatsApp. „Ich habe versucht, deeskalierend einzuwirken“, schildert Fischkal. Er habe sowohl bei der Schulleiterin der Realschule Höchstadt angerufen wie auch am Landratsamt. Das Problem hänge wohl mit dem neuen Busfahrplan zusammen.

Das neue System sei hochgelobt worden, so der Bürgermeister, doch jetzt im realen Einsatz hätten sich Probleme gezeigt.

Beim Landratsamt (ÖPNV-Hotline: 0 91 31/8 03-38 02 28) hieß es von Pressesprecherin Hannah Reuter, man wolle an den „Stellschrauben drehen.“ Das neue ÖPNV-Konzept für die Buslinie 205 zwischen Erlangen und Höchstadt wird nachgebessert. „Wir bedauern diese Vorkommnisse aufrichtig. Es darf nicht sein, dass Schulkinder warten müssen“, sagte Manuel Hartel, Abteilungsleiter Kommunales und Jugend. Um dem Schüleraufkommen gerecht zu werden, wurde ein zusätzlicher Bus für die Schülerfahrt von der Realschule Höchstadt zurück bereits eingesetzt.

Auch für Schüler, die vom Schulzentrum West zurück in den Landkreis fahren, verstärkt ein Bus ab Erlangen Hauptbahnhof die aktuelle Fahrzeugflotte. Hartel: „Wir entschuldigen uns bei den Kindern und ihren Eltern für die Unannehmlichkeiten“.

MARIA DÄUMLER