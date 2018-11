Busunglück: Herzogenauracher Wehr stellte Flughelfer

Seit 18 Jahren gibt es das Bodenpersonal für Luftretter - vor 43 Minuten

HERZOGENAURACH - Bei dem schweren Busunglück von Ammerndorf am 15. November haben sie sich wieder einmal bewähren können— die Flughelfer. Die Flughelfer-Staffel ist eine Einheit der Herzogenauracher Feuerwehr, die nicht jeder kennt. Dabei gibt es sie seit 18 Jahren.

Landen auf freiem Feld nach dem Busunfall bei Ammerndorf: Einer der Herzogenauracher Feuerwehr-Flughelfer weist einen Rettungshubschrauber ein. © Foto: Feuerwehr Herzogenaurach



Landen auf freiem Feld nach dem Busunfall bei Ammerndorf: Einer der Herzogenauracher Feuerwehr-Flughelfer weist einen Rettungshubschrauber ein. Foto: Foto: Feuerwehr Herzogenaurach



Fünf Rettungshubschrauber, die möglichst schnell hintereinander landen und wieder starten müssen – im Gelände und ohne dass ihre Piloten Gefahren wie Hochspannungsleitungen oder Bäume gut sehen können. Da braucht es geschultes Bodenpersonal, das den Piloten mit Handzeichen - wie auf dem Flughafen - zeigt, wo es langgeht.

So haben in Ammerndorf die Hubschrauberstaffel Roth, die Einsatzleitung des Landkreises Fürth und die Rettungsleitstelle Schwabach gemeinsam die Herzogenauracher Flughelfer und auch die Flughelfer-Staffel der Feuerwehr Schwabach alarmiert.

Neun Flughelfer der Feuerwehr Herzogenaurach unter dem Kommando des Kommandanten Rainer Weber haben am Unfallort zusammen mit den Schwabachern die Koordination für die heranfliegenden Hubschrauber am Boden übernommen. Sie legten drei Landeplätze fest und betreuten diese während des ganzen Einsatzes. So konnten unter anderem sechs schwerst verletzte Personen schnell in Krankenhäuser transportiert werden.

Für solche Aufgaben trainieren 16 Herzogenauracher Feuerwehrleute regelmäßig und treffen sich mindestens einmal im Jahr mit allen Bayerischen Flughelfern zu einer Übung mit Fluggerätm erklärt Sebastian Weber, der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion.

Rettungseinsätze dieser Größenordnung wie bei dem Busunglück im Landkreis Fürth sind glücklicherweise nicht an der Tagesordnung. So verdanken die Flughelfer die Gründung ihrer "Fachgruppe" auch nicht dem Unfall-Rettungswesen, sondern der Ur-Aufgabe der Feuerwehr, der Brandbekämpfung. Herzogenaurach hat einen Verkehrslandeplatz und viele Wälder in der Umgebung. So wurden zwei sogenannte Außenlastbehälter bei der hiesigen Feuerwehr stationiert, Tanks mit 1,3 Kubikmetern Fassungsvermögen, die, gefüllt mit Wasser, außen mit Seilwinden an Hubschraubern befestigt und zum Löschen von Waldbränden aus der Luft benutzt werden.

Die Behälter muss man fachgerecht und schnell bedienen können, mit der Hubschrauber-Besatzung — Pilot und dem "Winder" am Stahlseil — kommunizieren; das ist Aufgabe der Flughelfer. So war mit der Zuteilung der Löschbehälter, die von der Regierung über ganz Bayern verteilt wurden, auch die Ausbildung von Bodenpersonal für Hubschrauber-Einsätze verbunden. Die Herzogenauracher Flughelfer-Staffel wurde an der Feuerwehr-Schule im Umgang mit den großen Löschbehältern ausgebildet, lernten, wie sie am Hubschrauber befestigt werden und wie man das Fluggerät bzw. seinen Piloten einweist. Der Unfall bei Ammerndorf war, so Weber, nicht der erste Einsatz der Staffel.

RAINER GROH