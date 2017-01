Chance auf Polio-Impfung für arme Kinder

HERZOGENAURACH - Mit pfiffigen Ideen haben die Schüler des P-Seminars „Organisation von Mathematikveranstaltungen“ von Heike Düthorn des Gymnasiums Herzogenaurach die Aktion „Deckel gegen Polio“ unterstützt.

Sie sind die fleißigsten Sammler: (v. l.) Ben Schmitt, Yara Buss und Tristan Wright haben fleißig für die Aktion „Deckel gegen Polio“ Kunststoffdeckel zusammengetragen. Foto: privat



„Deckel gegen Polio“ ist eine Aktion des Vereins „Deckel drauf“, der für 500 abgegebene Kunststoffdeckel eine Impfung für ein Kind gegen Polioviren in Ländern bereitstellt, die sich diese Impfungen sonst nicht leisten könnten. Polioviren verursachen die in Deutschland als Kinderlähmung bekannte Krankheit, die über Lähmungen bis zum Tod führen kann. „Deckel drauf“ verwertet die Kunststoffdeckel, die bei ihnen abgegeben werden, weiter und für jeweils 500 Deckel stellen sie eine Impfung bereit. Flaschen können auch ohne Deckel am Pfandautomaten abgegeben werden, also entstehen den Sammlern keine Verluste.

Das P-Seminar des Gymnasiums stellte zunächst zwei Sammelbehälter in der Schule auf. Die Schüler zählten jede Woche die Deckel und erstellten eine Statistik für ihre Mitschüler, damit diese auch weiterhin an der Aktion interessiert waren und weiterhin Deckel einwarfen.

Nach einigen Wochen überlegte sich das P-Seminar ein weiteres Projekt: Damit die Schüler versuchten, sich gegenseitig zu übertreffen, wer die meisten Deckel sammelt, starteten die Seminar-Teilnehmer einen Wettbewerb und versprachen dem Gewinner einen offiziellen EM-Fußball der EM 2016 in Frankreich. Den Fußball spendierte adidas. Nach der gesetzten Frist zählten die Seminar-Teilnehmer erneut die gesammelten Deckel. Dann standen die drei Gewinner fest, die anschließend eingeladen wurden.

Auf dem ersten Platz landete Yara Buss, die allein schon 481 Deckel gesammelt hatte. Dafür erhielt sie den adidas EM-Fußball. Den zweiten Platz belegte knapp dahinter Tristan Wright mit 473 Deckeln. Auf dem dritten Platz kam Ben Schmitt mit 456 Deckeln. Tristan und Ben erhielten ebenfalls einen kleinen Preis. Allein die drei sorgten also schon für zwei Polio-Impfungen. Insgesamt sammelten die 20 Teilnehmer am Wettbewerb zusammen 4742 Deckel ein, das entspricht also neun Impfungen.

Zählt man die zuvor noch gesammelten über 3000 Deckel in den Behältern dazu, kamen also insgesamt knapp 8000 Kunststoffdeckel bei der Aktion zusammen. Nun geht die Sammelaktion im Gymnasium Herzogenaurach allerdings zu Ende, da die Flaschen ohne Deckel schnell das Schimmeln anfangen und in den Pfandflaschenboxen in der Schule auslaufen. Dies fällt den Zuständigen sehr zur Last. Auch wenn die Kinder das bedauern, so habe das Gymnasium mit diesem Projekt doch zeigen können, dass viele Schüler bereit sind zu helfen, wo es geht und dass sie damit auch etwas bewirken können: Mit fast 8000 Deckeln können 15 Kinder in ärmeren Ländern geimpft werden.

Bürger, die die Organisation „Deckel drauf“ unterstützen möchten, können Kunststoffdeckel zum Beispiel bei Rewe oder Aldi abgeben, die sich an der Aktion beteiligen, ebenso wie die Entsorgungsfirma Hofmann; sie hat eine Sammelstelle auf dem Wertstoffhof eingerichtet und übernimmt auch den Transport zur Recyclingfirma.

