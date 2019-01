Chiara Ebner ist auf dem Sprung

TSH-Dreispringerin steigert sich enorm — DM-Norm für Höchstadter - vor 15 Minuten

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Erfolgreich waren die hiesigen Vereine bei den bayerischen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften in Fürth. Für die Turnerschaft Herzogenaurach holte Chiara Ebner Silber im Dreisprung und Christoph Lange freute sich über Bronze über 60 m Hürden. Beim LSC Höchstadt gewann Adrian König-Rannenberg zweimal Gold.

Die 16-jährige Chiara Ebner übertraf im Dreisprung in all ihren vier gültigen Versuchen ihre alte Bestmarke. Am Ende holte sie mit 10,87 Meter die Silbermedaille. © Foto: Peter Müller



Die 16-jährige Chiara Ebner übertraf im Dreisprung in all ihren vier gültigen Versuchen ihre alte Bestmarke. Am Ende holte sie mit 10,87 Meter die Silbermedaille. Foto: Foto: Peter Müller



Eine sehr gute Entwicklung macht die 16-jährige Chiara Ebner, die im Dreisprung in all ihren vier gültigen Versuchen ihre alte Bestmarke übertraf. Am Ende standen 10,87 m in der Ergebnisliste, die ihr die Silbermedaille bescherten.

Bei den Erwachsenen hielten sich die TSH-Mehrkämpfer im Feld der Spezialisten ebenfalls hervorragend. Christoph Lange verbesserte sich über 60 m Hürden auf 8,49 Sekunden und holte Rang drei, vor André Zahl (8,68). Im Stabhochsprung wurde Lange mit 4,40 Meter Vierter, Zahl (4,15) kam auf Platz sieben. Starke 400 m absolvierte Lars Meschede, der mit neuer Bestzeit von 52,05 Sekunden Vierter wurde. Justus Santjer (53,20) wurde Neunter.

Die 4 x 200 m-Staffel belegte in der Besetzung Christopher Zahl, Christoph Lange, Lars Meschede und André Zahl in 1:33,96 Minuten Platz fünf. Regina Straub, Isabell Röttger, Dario Tippmann und André Zahl liefen beim Debüt der 4 x 400m-Mixed-Staffel in 3:49,02 Minuten ebenfalls auf Rang fünf.

Außer Konkurrenz musste Creve Armando Machava an den Start gehen, da er erst nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland bei Meisterschaften zugelassen ist. Mit starken 48,57 über 400 m und 22,19 über 200 m war er jeweils der Zweitbeste im Feld.

Erfolgreich verlief das Wochenende auch für das LSC Top Team: Je zweimal Gold und Bronze waren die Ausbeute über 800 und 1500 m. Dabei avancierte Neuzugang König-Rannenberg mit Doppelgold zum erfolgreichsten Athleten. In zwei Zeitläufen über 800 m musste zuerst Martin Weinländer für eine gute Zeit sorgen, damit er in der Endabrechnung eine Chance auf eine Medaille hatte. In 1;56,80 musste er nur Jacob Rückardt aus Buchendorf den Vortritt lassen. Im zweiten Rennen musste dann König-Rannenberg von der Spitze weg ein hohes Tempo laufen. Mit 1:55,33 war er mit der Zeit nicht zufrieden, holte aber zum dritten Mal in Folge den bayerischen Meistertitel auf dieser Strecke in der Halle. Platz drei ging an Martin Weinländer, Platz sieben belegte Geoffroy Jadoul.

Über 1500 Meter dann der zweite Coup für König-Rannenberg, In diesem Rennen machte Martin Weinländer 1000 m Tempo für seine Teamkollegen, dann übernahm Niklas Buchholz das Zepter. Ziel war es die DM-Norm von 3:54,00 zu unterbieten. Bis 200 m vor dem Ziel sah es nach einem Dreikampf zwischen den Höchstadtern und dem Regensburger Konstantin Wedel aus, dann zog König-Rannenberg vorbei und duellierte sich nur mit dem Ex-Höchstadter Wedel. In 3:52,77 ging der Sieg an die Aisch, auch Wedel blieb knapp unter der DM-Norm. Auf den letzten Metern abreißen lassen musste Buchholz. Er holte in 3:54,87 Bronze.

müp/moe