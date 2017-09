Circus Kaiser bringt Kamele an die Aurach

Seit 18 Jahren macht der tierreiche Betrieb erstmals wieder in Herzo Station - vor 2 Minuten

HERZOGENAURACH - Seinen Beinamen "Der mit den vielen Tieren" trägt er zurecht. Am Montag hat der Circus Kaiser in Herzogenaurach sein(e) Zelt(e) aufgeschlagen – und das im wahrsten Sinne. Fast 38 verschiedene Tierarten sind mit auf Tour.

Der kleine Sohn von Arthur Kaiser (l.) reitet auf einem Kamel. © Peter Roggenthin



Der kleine Sohn von Arthur Kaiser (l.) reitet auf einem Kamel. Foto: Peter Roggenthin



Von sibirischen Kamelen über Lamas, Kängurus, Antilopen, Bisons, Dromedaren und Alpakas bis hin zu Wasserbüffeln ist hier alles vertreten. "Das macht uns in Europa einzigartig", erzählt Arthur Kaiser stolz. In großen Gehegen grasen die Tiere auf der Wiese hinter dem Zirkuszelt. Jede Woche wird der Betrieb von einem örtlichen Veterinär kontrolliert, um sicherzustellen, dass es den Tieren gut geht. Auch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt nimmt den Zirkus unter die Lupe, sobald die Aufbauarbeiten abgeschlossen sind.

Doch der Zirkus lebt nicht nur von seinen Tieren, auch die 25 Artisten bieten mit ihrem Programm "Das Circuserlebnis 2017" vom Feuerspucken bis zur "Hula Hoop"-Nummer ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Das jüngste Mitglied des Familienbetriebs ist gerade einmal 18 Monate alt, doch auch der Kleinste steht zusammen mit den Tieren in der Manege.

In Monte Carlo

Bereits seit neun Generationen gibt man den Zirkus in der Familie weiter. Das ganze Jahr über tourt er und ist damit jede Woche in einer anderen Stadt. Nachdem Arthur Kaiser und seine Crew bereits in Metropolen wie Budapest, Paris und Monte Carlo auf internationalen Festivals aufgetreten sind, macht der Zirkus nach 18 Jahren erstmals wieder in Herzogenaurach Halt.

Vom 28. September bis zum 3. Oktober finden auf dem Zirkusplatz am Puma Outlet in Herzogenaurach die zweistündigen Vorstellungen statt (am Donnerstag um 16 Uhr, Freitag und Samstag jeweils um 16 und 19 Uhr, am Sonntag um 11 und um 16 Uhr, am Montag um 16 Uhr und am Dienstag um 15 Uhr).

Donnerstags und montags um 16 Uhr zahlen auch Eltern Kinderpreise und am Sonntag um 11 Uhr haben Muttis freien Eintritt. Die regulären Preise variieren je nach Sitzplatz zwischen 10 und 15 Euro für Kinder und für Erwachsene zwischen 13 und 18 Euro. Außerdem zahlen am Dienstag um 15 Uhr alle Kinder nur 5 Euro und Freitag und Samstag um 19 Uhr gibt es einen Einheitspreis von 10 Euro auf allen Plätzen für das komplette Programm.

ANNA MORGENROTH