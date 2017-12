Crash am Ring eine reine Audi-Sache

20 000 Euro Schaden an TT und Q 7 — Zeugen gesucht

HERZOGENAURACH - Am Samstag kam es gegen 18.35 Uhr im Kreuzungsbereich Nordumgehung/Zum Flughafen zu einem Unfall mit einem Sachschaden von geschätzten 20 000 Euro.

Polizei Foto: Polizei



Beteiligt waren der 38-jährige Lenker eines Audi Q 7 aus Röthenbach a.d. Pegnitz und ein 24-jähriger Lenker eines weißen Audi TT aus Herzogenaurach. Zum genauen Unfallhergang machen die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben, weshalb die Polizeiinspektion Herzogenaurach evtl. Zeugen bittet, sich unter (0 91 32) 7 80 90 zu melden.

Der Q 7 soll zunächst auf der Linksabbiegespur der Nordumgehung gestanden haben; der Fahrer wollte dann offenbar von hier nach rechts Richtung HerzoBase fahren, wozu er nach rechts auf die Geradeausspur wechselte. Der Audi-TT-Fahrer näherte sich von hinten auf der linken Geradeausspur und konnte einen Zusammenstoß bei diesem Fahrstreifenwechsel des Q 7-Fahrers nicht mehr vermeiden. Am Q 7 wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite verschrammt. Am Audi TT wurde die komplette linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Audi TT musste abgeschleppt werden.

Die am Beifahrersitz mitfahrende schwangere Ehefrau des Q 7-Fahrers wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht.

