Crash nach hitzigem Streit auf Parkplatz

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Herzogenaurach - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Das Fest der Liebe ist vorbei, vor allem auf Parkplätzen wie es scheint.

Die Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. © Colourbox



Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer aus einem Gaststätten-Parkplatz am Burgstaller Weg ausfahren, gleichzeitig aber wollte ein anderer Gast mit seinem Wagen hineinfahren. Nach einem hitzigen Wortgefecht der beiden Männer an der Engstelle, fuhr der eine Pkw-Lenker aus dem Parkplatz heraus und streifte dabei aber den anderen Wagen. Ohne anzuhalten, fuhr der Mann dann weiter und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gesucht wird nun ein Pkw Audi mit dunkler Farbe, von dem ein Teil des Kennzeichens bekannt ist sowie weitere Beobachter des Geschehens. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach, Telefon (0 91 32)7 80 90, zu melden.

