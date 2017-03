Dackel "Bazi" bei Beißattacke verletzt

Herrchen aus Höchstadt Süd liegen im Clinch: Wollte angreifender Hütehund nur seine Herde schützen? - vor 37 Minuten

HÖCHSTADT - Einen "echten Alptraum" hat Hundebesitzer Günther Lischick aus Höchstadt erlebt. Sein Dackel "Bazi" ist Opfer einer Beißattacke geworden. Ein altdeutscher Hütehund hat ihn beim Spazierengehen angegriffen. Der 64-Jährige konnte sein Tier nur retten, indem er mit ihm in einen Weiher sprang.

Dackel „Bazi“ in seinem Körbchen: Es geht ihm langsam wieder besser. Nach der Attacke durch einen großen Hütehund musste er in der Tierklinik operiert werden. Die Halskrause verhindert, dass er an den Wunden knabbert. Foto: privat



Der Hütehund wollte "Bazi" töten, da ist sich Günther Lischick sicher. Er war am vergangenen Samstag an den Weihern bei Höchstadt Süd unterwegs und spazierte an einer Schafweide vorbei. Da kam ein Hund über die Wiese getrabt. "Ich habe geglaubt, der wollte nur einmal schnüffeln", sagt der 64-jährige Rentner – ein Irrtum. "Als das Tier kurz vor uns stand, machte es urplötzlich einen Satz auf meinen angeleinten Hund zu und biss ihm sofort und heftig in den Bauch und ließ nicht mehr los." Wie verrückt vor Schmerzen habe sein Dackel geschrien. "Ich hatte Todesangst um meinen Hund, gestikulierte und schrie zu dem Halter hinüber, dieser sah dem Treiben aber emotionslos zu, ohne seinen Hund zurückzurufen."

Lischick wusste, wie er selber sagt, keinen anderen Rat mehr, als samt Vierbeiner in den Weiher zu springen. "Gott sei Dank ließ der Angreifer dann von meinem Dackel ab."

Der Halter des Hütehundes, erzählt die Geschichte anders. Er sei gerade dabei gewesen, seine Schafe von der Wiese in den Stall zu bringen und habe von der Attacke zunächst gar nichts mitbekommen. Von Gebell und Gewinsel aufgeschreckt sei er dann zum Weiher gelaufen und habe sein Tier sofort zu sich gerufen.

"Mein Hund ist gut ausgebildet und hat sofort reagiert", sagt der Besitzer. Natürlich sei der Angriff "tragisch" und "nicht schön", aber der "Terz", der jetzt gemacht werde, sei doch sehr einseitig.

Schließlich habe sein Hund nur die Schafe schützen wollen. Für jeden Spaziergänger sei durch den Elektrozaun gut zu erkennen, dass es sich um ein Privatgrundstück mit Herde handle. "Er hat seinen großen Hirtenhund auf mich und meinen Dackel losgelassen", sagt hingegen Günther Lischick, der wegen dieser "Wild-West-Methoden" auch die Polizei eingeschaltet hat. "Erst nach wiederholtem Rufen und Pfeifen auf zwei Fingern bequemte sich der Halter zu mir, um mir – immer noch im Weiher stehend — zu erklären, dass ich an meiner misslichen Lage selber Schuld sei, er mich in der Vergangenheit immer wieder beobachtet habe und es nicht gutheiße, wenn ich mich dort samt Dackel aufhalte." Dann sei er einfach weggegangen und habe ihn stehen lassen. "Mein Hund stand unter Schock, hatte eine große Wunde und konnte die Hinterläufe nicht mehr bewegen. Ich habe uns dann aus Weiher heraus laviert und den zitternden Hund nach Hause getragen."

Die Tierärztin versorgt Bazi. Über Nacht aber verschlimmert sich die Wunde und der Dackel muss in der Tierklinik operiert werden — Bauchdurchbruch mit Dünndarmvorfall. Inzwischen ist er auf dem Weg der Besserung.

Sein Halter hatte aber bereits Auslagen in Höhe von knapp 1000 Euro. Ob das Herrchen des Hütehunds davon etwas zahlen muss, müssen die Kontrahenten zivilrechtlich klären. Die Polizei nimmt solche Hundeangriffe als "fahrlässige Sachbeschädigung" auf.

