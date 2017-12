Das ganze Höchstadter Stadion soll in Grün strahlen

HÖCHSTADT - Eishockey-Bayernligist Höchstadter EC trifft am Freitag im Spitzenspiel am Kieferndorfer Weg auf den HC Landsberg. Es ist keine normale Partie: Unter dem Titel "Green Night" findet eine große Benefizaktion statt.

HEC-Maskottchen „Schnappers“ ist schon grün, die Zuschauerränge des Eisstadions sollen es am Freitag auch werden. © Foto: Thomas Hahn



"Weihnachtsträume für Kinder" heißt die Spendenaktion, die Jeannine Rauch und ihr Lebensgefährte Serok Kilic 2014 ins Leben gerufen haben. Beim Geschenkekaufen, kurz vor Weihnachten, dachte die am Universitätsklinikum Erlangen tätige Rauch an die jüngsten Patienten und wünschte sich, auch diesen Kindern eine Freude zu machen.

Was 2014 als kleine Spendenaktion unter Freunden und Kollegen begann, zieht mittlerweile weite Kreise. Viele Firmen, Vereine und Privatpersonen helfen und spenden, so auch der Mannschaftsarzt der Höchstadt Alligators, Friedrich Hennig. Der Höchstadter EC wird sich in diesem Jahr an der Benefizaktion beteiligen und lädt beim Spiel gegen den HC Landsberg am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr, zur "Green Night" ins Eisstadion am Kieferndorfer Weg.

Grüne Knicklichter, die kostenlos verteilt werden, und grüne Weihnachtsmützen, die sich die Fans vor Spielbeginn am Eingang und am Fanshop kaufen können, sollen das Eisstadion an diesem Abend komplett grün färben. "Wir würden uns freuen, wenn möglichst alle Fans und Zuschauer diese Aktion unterstützen, mitmachen und sich auch eine Mütze kaufen. Schließlich ist das für einen richtig guten Zweck und der Erlös wird komplett gespendet", sagt Christian Götz vom Marketingteam des HEC. Von dem Geld werden Geschenke für die kleinen Patienten der Kinderonkologie des Uni-Klinikums Erlangen, aber auch für deren Geschwister gekauft, verpackt und zu Weihnachten überreicht.

Auch der HEC wird sich beteiligen. Die Mannschaft und die drei Fanklubs der Alligators werden die Aktion ebenfalls unterstützen. Torhüter Philipp Schnierstein stellt sein Oberligatrikot mit den Unterschriften seiner Teamkollegen zum Versteigern zur Verfügung.

