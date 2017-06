Das Höchstadter Eisstadion ist noch lange nicht fertig

HÖCHSTADT - Nach einer Saison, die mit dem Abstieg in die Bayernliga endete, will der Höchstadter EC mit einem neuen Präsidenten möglichst schnell wieder aufsteigen. Helfen könnte dabei, dass die meisten Sponsoren erhalten bleiben. Vom Finanzamt droht dem Verein allerdings weiter Ungemach.

Einige der wichtigsten HEC-Verantwortlichen. © Foto: Georg Kaczmarek



Die vergangene Saison war eine der merkwürdigsten Spielzeiten in der Geschichte des Höchstadter EC. Mit viel Elan war der Verein das Abenteuer Eishockey-Oberliga angegangen, nach einer sportlich überzeugenden Vor- und Zwischenrunde stand nach zwei missglückten Play-Off-Wochenenden aber am Ende der Abstieg in die Bayernliga. Trotzdem wollte das Fazit, das der Verwaltungsratsvorsitzende Axel Rogner, auf der Jahresversammlung des HEC zog, nicht negativ ausfallen. "Wir müssen das annehmen, es geht nicht anders. Es macht aber auch keinen Sinn, etwas anderes zu tun, als in die Bayernliga zu gehen."

Auch finanziell haben die verpassten Halbfinal- und Finalspiele den HEC Einbußen gebracht, insgesamt haben die Alligators die Oberliga-Saison wirtschaftlich aber gut überstanden. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, schließlich mussten die Verbände erst massiv auf die Vereine zugehen, damit diese den Aufstieg aufgrund des finanziellen Risikos wagen.

In der Oberliga-Saison lag der Etat des HEC bei fast 700 000 Euro (der Monat Mai fehlte in der präsentierten Rechnung noch) und damit deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Gestemmt hat der Verein das trotzdem, höheren Kartenverkäufen und vor allem mehr Sponsorengeldern sei Dank. Am Ende wird wohl ein kleiner Einnahmenüberschuss im Bereich zwischen 20 000 und 30 000 Euro stehen.

Tatsächlich seien so viele Zuschauer wie noch nie an den Kieferndorfer Weg geströmt, sagte Rogner. Zumindest während der regulären Oberliga-Saison, da kamen im Schnitt 828 Fans ins Stadion. In der Verzahnungsrunde sank er dann etwas auf 784 Zuschauer. Zum ersten Mal übertraf die Gesamtzuschauerzahl die Marke von 18 000 Menschen. Über 100 000 Euro hat der Verein durch den Verkauf von Eintrittskarten eingenommen.

In der kommenden Saison in der Bayernliga wird der Etat auf etwa 500 000 Euro sinken. Allerdings, betont Rogner, seien in der Oberligasaison Kosten von etwa 100 000 Euro angefallen, die außerplanmäßig waren, etwa für die neue Sitzplatztribüne oder Steuern. In der Realität werde der Etat deshalb nur um etwa 100 000 Euro niedriger liegen.

Mut macht, dass der Dauerkartenverkauf offenbar vielversprechend anläuft. Und auch um die Geldgeber muss sich der Verein wohl keine Sorgen machen: "Die Sponsorenbeträge werden sich nicht reduzieren, sondern wir werden sie halten können", so Rogner. Wie ein dunkler Schatten schwebt allerdings immer noch über dem Verein, dass nach wie vor Steuerprüfungen des Finanzamtes für die Zeit vor 2014 laufen und dem Verein womöglich Nachzahlungen drohen – Ausgang ungewiss. Im Etat für die laufende Saison spielte das aber noch keine Rolle. Die Steuern für 2014 bis 2016 habe man sauber und ordentlich abgewickelt, versicherte Rogner: "Das war wichtig."

Eine Baustelle ist momentan das Stadion: Gerade werden die sanitären Anlagen – Toiletten, Duschen und Umkleiden – saniert. Zudem gebe es von der Stadt die feste Zusage, dass die Beschallungsanlage im Stadion im Sommer erneuert werden wird, so der Verwaltungsratvorsitzende. Auf Dauer werden das aber nicht die einzigen Änderungen am Stadion bleiben: "Irgendwann werden wir einen zweiten Eingang, separate Toiletten und einen zweiten Kisok für die Gästefans brauchen", sagt Rogner. Der Grund: Immer strengere Sicherheitsauflagen, die eine strikte Trennung von Heim- und Gästeanhängern vorschreiben.

Auch beim Führungspersonal gab es Änderungen. Die wichtigste: Der HEC hat nach längerer Vakanz wieder einen Präsidenten. Martin Müller, bislang stellvertretender Präsident, wird den Job übernehmen. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Vereins, war zuvor lange bei der Organisation der Vereins-Events und des Spielbetriebs engagiert. Mit Caroline Hauke gibt es zudem eine neue Pressesprecherin.

