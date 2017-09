"Das kriegen wir hin mit dem Lärm"

Ganz geräuschlos geht es nicht, aber die Carl-Platz-Schule freut sich schon auf den Erweiterungsbau - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Eine nochmals gestiegene Schülerzahl und eine Baustelle im Pausenhof - das heute beginnende Schuljahr dürfte für die Carl-Platz-Schule wieder einmal ein spannende Episode werden.

Manche Klassenzimmer liegen recht nah an der Baustelle des Neubaus, Schulleiter Markus Hahn sieht aber keine größeren Lärmprobleme. © Foto: Kronau



"Wir sind gut vorbereitet", sagt Schulleiter Markus Hahn. "Momentan gehen wir von 555 Schülern aus." Das sind noch einmal zehn mehr als im Vorjahr. "Und ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird." 130 ABC-Schützen werden heute begrüßt.

Insgesamt werden 23 Schulklassen unterrichtet, vier davon am Burgstaller Weg, 19 in der Edergasse. Hinzu kommen vier Diagnoseförderklassen der Erich-Kästner-Schule, Spardorf.

Der Blick wendet sich natürlich auch in diesem Schuljahr immer wieder auf die Baustelle. Dort, wo einst der Pavillon stand, erhebt sich nun gut sichtbar der Neubau. "Es ist angedacht, Anfang April die Räume zu beziehen", so Markus Hahn.

Noch wird gearbeitet auf der Baustelle. Größere Lärmbelästigungen erwartet der Schulleiter nicht. "Am Anfang war es schlimm, vor allem, als die Kanalrohre und Leitungen verlegt wurden." Beim Rohbau wurde es schon besser, und in diesem Schuljahr hofft Hahn auf eine weitere Reduzierung des Geräuschpegels. "Das kriegen wir hin mit dem Lärm."

Aber die Schule wartet sehnlichst auf die Einweihung, denn es geht eng zu, vor allem bei der Mittagsbetreuung. "Da drückt der Schuh am meiste", weiß Markus Hahn. Die Mittagsbetreuung war früher im alten Pavillon untergebracht, nun hat sie in der alten Hausmeisterwohnung eine Art Notunterkunft. Hausaufgaben werden in einem Klassenzimmer gemacht, ab heute wird noch ein zusätzliches Klassenzimmer zur Verfügung stehen. Das ist auch notwendig, "denn wir haben heuer 106 Anmeldungen". Im vergangenen Jahr waren es lediglich 90.

Die Betreuungsquote in der Carl-Platz-Schule und dem Schulhaus Burgstaller Weg liegt bei 70 Prozent. Das heißt: 70 Prozent der Grundschüler besuchen entweder die Mittagsbetreuung, den Hort oder eine Ganztagsklasse.

Eine erstaunliche Quote, doch man muss noch ein paar Monate zusammenrücken. Umso mehr freut sich die Schule auf den Tag der Neubaueinweihung. "Die Mittagsbetreuung wird in das Erdgeschoss einziehen, im ersten und zweiten Stock Schulklassen."

