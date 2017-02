Der Schilder-Klauer macht wieder Beute

Tafeln im Landkreis ERH verschwinden reihenweise - vor 1 Stunde

OBERREICHENBACH - Da ist wohl ein Sammler unterwegs: Am Wochenende wurde erneut ein Ortsschild geklaut.

Ein Ortsschild-Klauer geht um; hier fehlt das Schild von Großsenseebach, ganz aktuell wurde ein Oberreichenbacher Schild geklaut.



Ein Ortsschild-Klauer geht um; hier fehlt das Schild von Großsenseebach, ganz aktuell wurde ein Oberreichenbacher Schild geklaut.



Diesmal am Ortsende von Oberreichenbach in Richtung Unterreichenbach. Weil neue Ortstafeln nicht mehr in den vorhandenen Rahmen passen, muss auch das Standrohr ausgetauscht werden. Somit entsteht ein Schaden von etwa 500 Euro.

Weil in jüngster Zeit wiederholt Ortsschilder rund um Weisendorf entwendet wurden, bittet die Polizei Herzogenaurach um Zeugenhinweise.

nn