Der Wanderreporter erkundet Höchstadts Unterwelt

Hauke Höpcke auf einem Streifzug durch die alten Gewölbe unterhalb der Stadt - vor 49 Minuten

HÖCHSTADT - Wachablösung bei den NN-Wanderreportern: Claudia Freilinger hat ihre Pflicht erfüllt und gab den Staffelstab an Hauke Höpcke weiter. Und der ging auf seiner ersten Etappe gleich in den Untergrund.

Hier geht es rein in den Bierbauch: Karsten Wiese, Vorsitzender des Kellerbergvereins, weist den Weg in die alten Gär- und Lagerkeller. Foto: Hauke Höpcke



Der größte Bierbauch von Höchstadt gehört Karsten Wiese. Nicht von der Statur her, aber niemand kennt sich so gut dort aus wie er, in den über 200 langen Gängen im Norden der Stadt, die tief in den Keupersandstein gegraben wurden. Dabei hat der gebürtige Saarländer erst 2003 durch Zufall von den Gewölben erfahren.

"Die ganze Anlage und ihre Geschichte haben mich sofort interessiert", sagt Wiese. Obwohl er schon seit 1987 in Höchstadt wohnt, brauchte der Zugereiste einige Überzeugungskunst, um in den 1991 gegründeten Verein der Kellerbergfreunde aufgenommen zu werden. Einmal dabei, überzeugte er noch mehr durch Tatkraft und ist seit 2011 Vorsitzender.

Erste Erwähnung im Jahr 1623

1623, also kurz nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges, wurde der erste Keller erwähnt. Ihre Zahl wuchs immer weiter. In den bröseligen Wänden sieht man noch die Spuren von den kleinen Pickeln, mit denen die Arbeiter Schlag für Schlag die Gänge in den Felsen trieben.

"Ducken und gut festhalten", sagt Wiese, als er die Tür vor der Treppe öffnet. Die Warnung ist berechtigt, denn die Decke ist niedrig. Die Stufen sind abgerundet und zur Mitte gekehlt. "Dort lagen Bretter, auf denen die Bierfässer bewegt wurden", erzählt Wiese.

Zwölf Brauereien gab es einst in Höchstadt. Hinzu kamen noch die vielen Privat- und Kommunbrauer, die ihren Gerstensaft für den Hausgebrauch zubereiteten. Am Kellerberg hatten sie ihre Gär- und Lagerkeller. Sechs bis acht Grad Celsius hatte es dort unten, die ideale Temperatur für das Bier.

Nach der Einführung der Linde’schen Kältemaschinen verloren die Keller allerdings ihre eigentliche Funktion. Sie dienten als Lager und Abstellplätze, die meisten der ausgeklügelten Entlüftungsschächte wurden zugemauert. Dadurch stiegen Temperatur und Feuchtigkeit in den Kellern und es entstand ein Klima, in dem sich eigentlich nur Fledermäuse wohlfühlen.

Fördergelder für den Kellerbergverein

Doch seit etwa zwei Jahrzehnten verändert sich das Gesicht des Kellerbergs wieder zum Guten. Der Kellerbergverein hat das Kellerhaus "Petersbecks" neu hergerichtet. Im Zuge dessen fielen auch Fördermittel ab, mit denen die Besitzer der privaten Kellerhäuschen die Fassaden sanieren konnten. Rund um den "Petersbecks" entsteht ein kleines Biermuseum mit Mini-Hopfenanbau, eine Kegelbahn und eine Hausbrauerei, bei der der Sudkessel traditionell mit Holz befeuert wird. "Als Nächstes haben wir die Eingänge der Gewölbe auf der Liste", sagt Wiese.

Also alles paletti am Kellerberg? Nicht ganz. Der stetig rauschende Autoverkehr stört Wiese gewaltig. Der direkte Weg von der A3 nach Höchstadt führt über den Kellerberg. "Wir wollen dort Tempo 30 durchsetzen", sagt Wiese. Die Stadt haben die Kellerfreunde auf ihrer Seite. Aber der Kellerberg ist eine Staatsstraße, deshalb ist man auf Appelle angewiesen. Unterschriftenlisten sollen der Forderung den nötigen Nachdruck verleihen. Auch am Höchstädter Altstadtfest, das die Kellerbergfreunde an diesem Wochenende veranstalten, liegen Listen aus.

