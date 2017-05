Nach den Kirchenbänken muss nun auch die große Orgel aus der St. Georg-Kirche in Höchstadt ausgebaut werden. Die Orgelbauer machten sich am Dienstag an die Arbeit und unser Fotograf Berny Meyer brachte beeindruckende Bilder vom Abbau mit.

Die Helfer im und am neuen Rettungs- und Seniorenzentrum an der Ezzilostraße in Höchstadt zeigten am Sonntag die ganze Palette ihrer Arbeit. Draußen postierte sich der Bereitschaftsleiter des BRK Höchstadt, Peter Baierl, mit Manpower und seinem Equipment.