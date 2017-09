Die Blue Lions machen die Saison 20 17/ 18 "blau"

Das Dameneishockeyteam des ESC Höchstadt macht eine schöpferische Pause.

Auch in der Pause ist der Blick in die Zukunft gerichtet. © Foto: Thomas Hahn



Die Runde 2016/17 war für die Blue Lions, das Dameneishockeyteam des ESC Höchstadt, kein guter Winter. Als Vorletzte schlossen sie die Runde in der bayerischen Landesliga ab. Heuer sucht man das Team auf der Ligaseite sogar ganz vergebens. Der ESC hat beschlossen, die Mannschaft heuer nicht für den Spielbetrieb zu melden und ihr ein Aufbaujahr zu gönnen. Dies sei laut Abteilungsleiterin Gloria Lutzny-Geier im Einvernehmen mit Trainer Petr Cerny geschehen.

Nach ihren Angaben sind mehrere Leistungsträgerinnen aus persönlichen und familiären Gründen nicht mehr dabei. Zudem hat Melanie Wartha die Schlittschuhe an den Nagel gehängt und sich in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Das Ziel sei, so Gloria Lutzny-Geier, in der Saison 2018/19 die Mannschaft wieder für Liga-Spiele zu melden.

Das Training für die „Eiszeit“ beginnt am Wochenende – und es soll mindestens ein Freundschaftsspiel pro Monat für die Eishockeydamen geben.