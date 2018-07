Die Fohlen treffen auf die Schanzer

Testspiel mit Borussia Mönchengladbach auf Sportplatz am Gymnasium - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Profifußball auf dem Schul-Sportfeld: Am Sonntag 29. Juli, um 17 Uhr treffen am Burgstaller Weg Bundesligist Borussia Mönchengladbach und der Zweitligist FC Ingolstadt in einem Vorbereitungsspiel aufeinander.

Auch der französische Neuzugang der Borussia, Alassane Pléa, gibt in Herzogenaurach seine Visitenkarte ab. © F.: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa



Der Erstligist reist direkt nach dem Trainingslager in Rottach Egern mit dem nahezu kompletten Kader zu diesem Testspiel an. Mit dabei ist auch der Neuzugang der Fohlen, Alassane Pléa vom OGC Nizza.

Die "Schanzer" aus Ingolstadt sehen das Spiel als letzten Härtetest vor der am 4. August gegen Jahn Regensburg beginnenden Saison. Es stehen noch rund 800 Karten an der Tageskasse zur Verfügung. Der Preis pro Karte beläuft sich auf 15 Euro. Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre, Frauen, Rentner, Schwerbehinderte zahlen 10 Euro.

Der Einlass ist ab 15.30 Uhr möglich. Ausrichter FC Herzogenaurach und die mitveranstaltende, 70 Jahre alte Firma Puma empfehlen eine frühzeitige Anreise auf Grund der begrenzten Parkmöglichkeiten um die Sportanlage herum.

Der Zugang zum Spielfeld, auf dem 2006 schon Argentiniens Weltmeisterschaftsteam mit Lionel Messi gekickt hat, geht durch den Haupteingang zur Schulsportanlage in der Beethovenstraße, gegenüber dem Hotel HerzogsPark und dem Eingang "Parkplatz Gymnasium".

Einlass mit ermäßigten Tickets kann, so die Verantwortlichen, nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises gewährleistet werden.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Handtaschen und Rucksäcke größer als das Format DIN A 4 nicht mitgebracht werden, eben sowenig alle Arten von Flaschen, Thermoskannen und Flüssigkeiten, sperrige oder gefährliche Gegenstände wie Fahrräder, Pyrotechnik, Waffen jeglicher Art.

Zum Parken empfiehlt der Veranstalter den Verkehrsübungsplatz Am Weihersbach, die Parkplätze am Gymnasium, an der Mittelschule, an der Steinernen Brücke, an den Aurachwiesen und den Großparkplatz An der Schütt.

