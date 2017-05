Sommerzeit ist Ferienzeit - da möchte man was unternehmen. Wir haben die schönsten Freizeittipps zusammengestellt.

Mit großem Eifer legten Kinder mit einigen Helfern der BN-Ortsgruppe einen neuen Schulgarten im Pausenhof der Grundschule Adelsdorf an.

Sie jagen gerne Elche, Rentiere oder Bären: "westsibirische Laika". Aber was hat die Rasse mit dem ersten Hund im Weltraum zu tun? Carina Raber aus Mühlhausen züchtet diese Hunde und hat alle Infos zu der seltenen Rasse parat.

Nach den Kirchenbänken muss nun auch die große Orgel aus der St. Georg-Kirche in Höchstadt ausgebaut werden. Die Orgelbauer machten sich am Dienstag an die Arbeit und unser Fotograf Berny Meyer brachte beeindruckende Bilder vom Abbau mit.