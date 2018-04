Digi-Camp: Externe Experten im Gymnasium Höchstadt

HÖCHSTADT - Eine Revolution, die weltweit alle Lebensbereiche erfasst, hat vor rund einem Jahrzehnt begonnen und ist noch längst nicht zu Ende: die Digitalisierung. Welchen Einfluss sie auf den Schulalltag von Schülern und Lehrern gewonnen hat, wurde beim Digi-Camp deutlich, welches das Gymnasium Höchstadt mit externen Coaches für die 9. und 10. Klassen durchführte.

Digi-Camp am Gymnasium Höchstadt: Coach Akeem van Flodrop (Mitte vorne) von BG 3000 zeigt den Schülerinnen Pia Prietz (v.l.)Helena Großmann und Daniela Amon, wie am Tablet ein Aufsatz über digitalen Stress geschrieben werden kann. © Foto: Horst Linke



Was ist YouTube, Snapchat, Instagram, und das, wie es hieß "schon etwas überholte" Facebook? Was für eine Frage an Teenager. . .

Allerdings: Was ist digitaler Stress? Wie entsteht Cybermobbing? Schon vom Datenskandal mit Cambridge Analytica gehört? Da suchen Schüler erst mal nach Antworten und werden sich in diesem Prozess der Gefahren und dunklen Seiten des Internets bewusst.

Die Voraussetzung einer technisch gut ausgestatteten Schule, von Schülern, die jede Menge digitales Vorwissen mitbringen, konnte das Gymnasium Höchstadt leicht erfüllen. Dort veranstaltete der externe Anbieter BG 3000 aus Bonn mit der Mittelstufe ein Smart-Camp. Als Coaches waren dabei: Akeem van Flodrop, Fußballer, Schauspieler genauso wie Technikkönner, Bertram Lettow und Sofie Kiefer.

Sie zeigten den Schülern viele technische Fertigkeiten: Wie baut man eine Website auf, wie lässt sich ein Internet-Start-up schaffen, wie schreibt man einen Blog, wie erstellt man einen Podcast, wie dreht man ein Video – hier zum Thema Cybermobbing.

Damit war der Unterricht auch bei den Schattenseiten der Digitalisierung angelangt: Wird der Mensch zum entfremdeten, maschinengesteuerten Kunden-Arbeiter, manipuliert von Big Data und am Ende Opfer politischer Autokraten?

"Man muss bewusst sagen, ich leg das Handy weg", meint Michelle über die Fernsteuerung durch Social Media. "Man sollte so viele Daten wie möglich privat halten", zieht Pia für sich den Schluss. "Es gibt so viele andere Sachen, die man ohne Handy machen kann", hat Helena erfahren. Daniela hat zum Thema Datensammeln beobachtet: "Man denkt immer, man sei selbst nicht betroffen."

Sie wollen auf vier Kanälen – Website, Facebook, Twitter und Internet-Zeitung – Nachrichten verkaufen, Leon und Bastian, die gerade die Firma "Snewsze" gegründet haben. Was sie über digitalen Stress herausgefunden haben? "Universelle Erreichbarkeit, Krankheiten bis zu Burn-out, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit", nennt ihr Klassenkamerad Fabian seine Ergebnisse: "Die Digitalisierung hat wie alles Vor- und Nachteile. Der Schlüssel, um eine digitale Balance zu finden, ist die Selbstdisziplin."

Wird der Mensch zum Anhängsel der Maschine, am Ende zum Cyborg? Fabian: "Ich habe keine Angst vor Big Data, ich weiß, dass es so ist. Die Leute müssen erst noch lernen, damit umzugehen." Coach Bertram Lettow, der mit Schülern in einem anderen Klassenzimmer die interessanten, selbst gedrehten Schüler-Videos zu Cybermobbing anschaut, fasst zur Digitalisierung zusammen: "Es ist nicht die Frage, ob du’s gut findest, es kommt trotzdem." Lehrer müssten ihr Rollenverständis ändern: "Gegenseitiges Lernen ist ganz entscheidend."