Doppelsieg für die TSH-Turnteams

Herzogenauracher Mädchen dominieren beim Gau-Jugend-Team-Cup in Fürth - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Einen Doppelsieg haben die TSH-Turnerinnen beim Gau-Jugend-Team-Cup in der neuen Julius-Hirsch-Halle in Fürth gefeiert.

Ein etwas anderes Siegerbild: Die TSH-Turnmädchen drapierten sich rund um den Schwebebalken. © Foto: müp



Die Turnerschaft ging mit zwei Mannschaften in die Kür-Wettkämpfe – und beide Mannschaften standen am Ende des Wettkampfs auf dem Treppchen ganz oben.

In der Kür 3 starteten die jüngeren Mädchen krankheitsbedingt mit nur vier statt sechs Turnerinnen und mussten somit ohne Streichwertung auskommen. An Sprung, Barren und Boden zeigte das Quartett hervorragende Übungen, nur am Balken büßte es ein paar Punkte ein. Insgesamt überzeugte die Riege am Ende mit 186,600 Punkten und standen noch vor der starken Konkurrenz aus Erlangen ganz oben auf dem Treppchen.

Auch die Einzelwertung konnte sich sehen lassen: Sania Berschneider (47,25 Punkte) zeigte hervorragende Leistungen und platzierte sich ganz knapp hinter der Erstplatzierten. Auch Antonia Wurzschmitt (47,05) erwischte einen guten Tag und platzierte sich auf dem dritten Platz dicht gefolgt von ihren Teamkolleginnen Emilie Endlich (46,85) auf Platz vier und Lisa Schwarz (45,45).

Sechs Herzogenauracherinnen starteten in der Kür 2. Nach Startschwierigkeiten beim Sprung zeigten die Mädchen gute Übungen. Da die Ansprüche an die Turnerinnen in diesem Wettbewerb hoch sind, gab es im Turngau für sie keine Konkurrenz. Dennoch lieferten sie sich intern einen spannenden Wettkampf, den Miriam Müller (46,25) mit einer soliden Leistung knapp vor Caroline Winkler (46,10) gewann. Auf Platz drei rangierte Fiona Adamczewski (45,4) vor Leonie van der Heyd (43,3). Clara Müller und Katharina Siebecke-Yrisarry, die nur drei beziehungsweise zwei Geräte turnten, komplettierten das Team.

Für die Turnerinnen war dieser Wettkampf eine hervorragende Generalprobe für die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften am 7. Juli in Vilshofen.

tsh