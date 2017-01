Doppelt gegen den DSC: Alligators wollen wieder jubeln

HÖCHSTADT - Nur drei Tage nach der unerwarteten Niederlage beim Tabellenletzten EHV Schönheide steht für die Alligators schon wieder das nächste Spiel an. Am vorletzten Wochenende der Vorrunde geht es zwei Mal gegen das Topteam des Deggendorfer SC.

Beim Heimspiel am Freitag muss Michal Petrak (rechts) noch passen, am Sonntag will er in Deggendorf aber wieder jubeln. © Foto: Ralf Rödel



Zunächst empfängt der HEC die Niederbayern am Freitag um 20 Uhr am Kieferndorfer Weg, bevor die Jun-Truppe am Sonntag an den Fuß des Bayrischen Waldes reisen muss.

Dabei ist die Spannung, mit der die Teams um Platz acht kämpfen, inzwischen kaum mehr auszuhalten. Durch die Niederlage der Alligators und den Sieg des EV Lindau in Sonthofen kämpfen gleich vier Teams um den einen noch verbleibenden Platz über dem Strich, der die Teilnahme an den Oberliga-Playoffs erlaubt.

Neben den Höchstadtern haben Sonthofen, Waldkraiburg und Lindau noch die Möglichkeit sich den begehrten Platz zu erkämpfen. Das prekäre dabei ist, dass alle vier Mannschaften von nur insgesamt zwei Punkten getrennt sind und die Drei Süd/Westgruppenvereine jeweils noch mindestens einmal aufeinander treffen. Aber nur einer der vier wird am Ende in die Playoffs einziehen. Für die anderen heißt es Verzahnungsrunde mit der Bayernliga und Kampf um die Bayrische Meisterschaft.

Torreiche Partien

Damit die Alligators die Möglichkeit haben, ohne fremde Schützenhilfe oben mit dabei zu sein, ist ein Sieg gegen den DSC zumindest zu Hause fast Pflicht. Die Deggendorfer selbst dagegen haben die Qualifikation schon sicher, erwiesen sich aber als Team mit Höhen und Tiefen. So fuhr das Team um die Topscorer Kyle Gibbons und Curtis Leinweber teilweise grandiose Siege ein, aber auch unerwartete Niederlagen. Zuletzt stand einem Overtime-Erfolg in Selb eine Niederlage beim direkten Konkurrenten der Alligators, dem ERC Sonthofen, entgegen.

Aber auch den Alligators gelang einer dieser Überraschungserfolge gegen das favorisierte Team von der Donau. Mitte November gewannen die Alligators in einem furiosen Spiel zu Hause mit 7:5. Und auch zu Beginn der Saison zeigte sich, dass den Alligators die Deggendorfer Truppe zu liegen scheint. Die Partie war stets ausgeglichen und erst am Ende verlor man unglücklich mit 5:6.

Weihnachtstrikots verlost

Nachdem sich die Lage in der Tabelle gegen Ende der Saison immer weiter zuspitzt, hoffen die Alligators also nicht nur am Feiertag vor hoffentlich vollem Haus sich die wichtigen drei Heimpunkte zu sichern, sondern auch im Rückspiel bei den Deggendorfern den ein oder anderen Punkt mitzunehmen. Dann ist auch wieder Michal Petrak dabei, der seine obligatorischen Drei-Spiele-Sperre nach der Matchstrafe von Weiden abgesessen hat und gut ausgeruht wieder zum Erfolg seines Teams beitragen kann.

In den beiden Drittelpausen während des Heimspiels am Freitag gegen Deggendorf werden die Weihnachtstrikots der Alligators verlost. Mindestens 22 Fans haben am Freitag also unabhängig vom Spielausgang etwas zu jubeln. Nach der Verlosung können die Trikots dann gegen Vorlage des Loses am Fanstand des HEC im Eisstadion abgeholt werden. Die Fans werden deshalb gebeten ihre Lose mitzubringen. Die Gewinnnummern werden in Anschluss im Internet veröffentlicht. Die Abholung der Trikots ist auch noch bei den nächsten Heimspielen möglich.

mste