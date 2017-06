"Dorfrocker" feiern in Adelsdorf lautstark ihre Heimat

International bekannte Band genießt das "unvergleichlich schöne Ambiente" — Rund 2600 Zuschauer sehen auch Wildecker Herzbuben - vor 35 Minuten

ADELSDORF - Die Großgemeinde stand am Wochenende Kopf, denn die "Dorfrocker" feierten im Schlossgarten ihren zehnten Geburtstag mit einem "Dorf Air" und schätzungsweise 2600 gut gelaunten, nicht nur jungen, sondern auch junggebliebenen Gästen.

Feiern und lassen sich feiern: Die Dorfrocker in Adelsdorf. Fotos: Niko Spörlein



"Back to the roots" dachten sich Markus, Tobias und Philipp Thomann, die mit ihren Folkrock die Massen begeistern und Dauergast bei den Topsendungen von Florian Silbereisen sind. Der Name "Dorfrocker" kommt nämlich nicht von ungefähr, denn ihre Mutter Agnes stammt aus der einst großen Landwirtschaftsfamilie Scharold im Ortsteil Wiesendorf.

1978 heiratete Agnes Wolfgang Thomann in Kirchaich in Unterfranken (Kreis Hassberge). Dort leben der 38-jährige Markus (mittlerweile verheiratet), sein Bruder Tobias (34 und ebenfalls fest vergeben) und der jüngste "Dorfrocker" Philipp (29) aktuell auch. Mit ihrer Mutter besinnen sie sich regelmäßig ihrer Aischgründer Wurzeln und lassen sich die unverwechselbare Wiesendorfer Küche schmecken.

Jetzt feierten diese "Dorfrocker", die sich sogar in den USA schon einen Namen machten und Auftritte im Europäischen Ausland haben, ihren zehnten Geburtstag in Adelsdorf. "In einem unvergleichlich schönen Ambiente", sagten sie und meinten den Schlossgarten.

Die Abwechslung war es, die das "Dorf Air" im Schlossgarten kurzweilig werden ließ — nicht zuletzt, weil die gewichtigen "Wildecker Herzbuben" mit ihrem Ohrwurm "Herzilein" dafür sorgten. Und die Jugendband "On Stage" natürlich auch.

NIKO SPÖRLEIN