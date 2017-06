Drama in Herzogenaurachs Storchen-Nestern: Junge tot

Zwei Paare verlieren ihre Küken - Nahrungsmangel als Ursache? - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Am Herzogenauracher Altstadtfest werden sicher viele Gäste nicht nur nach Bier-Zapfstellen Ausschau halten, sondern auch nach oben blicken, wo im Herzen der Stadt nicht weniger als vier Storchennester bewohnt sind. In zweien allerdings werden sie keine Jungen sehen. Ein Drama.

© Foto: Heinz Czellnik



Foto: Foto: Heinz Czellnik



Heinz Czellnik, Storchen-Beobachter und begeisterter Naturfotograf, hat die traurige Entwicklung Mitte Mai bemerkt. In dem von einem Metallgestell getragenen Horst auf dem Schlossdach, dem ersten seit der Wiederansiedlung der Großvögel in der Stadt, konnte er keine Fütterung mehr beobachten.

In dem Nest war das Storchenpaar, alteingesessene "Eheleute", schon am 25. Februar wieder zusammengekommen. Entsprechend früh dran waren diese beiden mit der Nachwuchsproduktion. Das Weibchen legte frühzeitig Eier ab, die Storchenküken schlüpften ebenso ungewöhnlich früh im Jahr.

Die gute Nachricht: In zwei Herzogenauracher Storchennestern, hier der auf der Beyschlagschen Apotheke, werden Junge großgezogen. © Foto: Czellnik



Die gute Nachricht: In zwei Herzogenauracher Storchennestern, hier der auf der Beyschlagschen Apotheke, werden Junge großgezogen. Foto: Foto: Czellnik



Schon ab dem 10. April, berichtet Heinz Czellnik, konnte er beobachten, wie die beiden Altvögel Junge fütterten. Und, so Czellnik, beide Eltern sorgten, wie schon seit 2010, auch dieses Jahr "vorbildlich für die Kleinen". Seit Mitte Mai gibt es kein Aufzucht-Verhalten mehr. Offensichtlich sind die Jungen verendet. Zwölf Meter weiter nördlich auf dem Schlossdach gibt es ein weiteres Storchennest, in der zeitlichen Reihenfolge der Storchensiedlungen der dritte Horst nach dem auf der Beyschlag‘schen Apotheke. Horst Nummer drei, so nennt Czellnik den auf dem Rathaus folgerichtig, wurde von einer beringten Störchin aus der Schweiz mit ihrem unberingten Partner gegen mehrere weitere Interessenten an der begehrten Altstadt-Wohnlage verteidigt und besiedelt.

Erfolgreich, denn ab dem 12. Mai beobachtete Czellnik Fütterung. Wie viele Junge dieses Paar hatte, war wegen der Tiefe der Nistmulden zunächst nicht erkennbar.

Füttern eingestellt

Zwei Wochen später als bei Horst Nummer eins trat das Gleiche ein: Die Eltern fütterten nicht mehr, was nur den Schluss erlaubt, dass auch diese Brut tot ist.

Der langjährige Beobachter Czellnik hat zwei mögliche Ursachen genannt. Erstens ist das Nahrungsangebot in dem für Störche üblichen Jagd-Umkreis von sieben Kilometern um die Stadt nicht üppig und wohl nicht ausreichend für vier Kinderstuben. Das liegt daran, dass die Futterwiesen wegen des extrem geringen Niederschlags im Winter sehr trocken sind. Regenwürmer und anderes Kleingetier sind also Mangelware.

Außerdem sorgt auch die Landwirtschaft mit ihren intensiven Produktionsmethoden nicht gerade für günstige Nahrungsverhältnisse für Störche. Dass die Umgebung nicht mehr Störche ernähren kann.

Und schließlich, Czellniks zweite Vermutung, gibt es Konkurrenz. In der Nähe der beiden Storchennester auf dem Schlossdach haben auch Rabenkrähen Nachwuchs zu versorgen. Das sind kräftige Vögel und bekannt als Vertilger von Aas, aber auch Mäusen, vielem Kleingetier und kleinen Vögeln. Die Raben, berichtet Czellnik, bewegten sich "sehr auffällig" während der Storchenaufzucht in deren Nähe.

Zweimal gesunder Nachwuchs

Doch der Herzogenauracher kann auch mit positiven Nachrichten aufwarten. Er hat am 11. Juni — einem Sonntag — im Nest Nummer zwei auf der Beyschlagschen Apotheke zwei muntere Küken fotografiert, die bereits Federn an den Flügeln haben.

Und auch im jüngsten Horst Nummer vier auf einem Kamin am Westgiebel des Schlosses war die Fortpflanzung erfolgreich. Auch dort fotografierte Czellnik zwei Jungstörche, die von ihren Eltern fleißig gefüttert werden.

rg