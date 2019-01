Drei Fehler in drei Minuten: HEC bricht in Landshut ein

Höchstadt Alligators zeigen beim Tabellendritten lange ordentliche Leistung - vor 22 Minuten

HÖCHSTADT - Déjà-vu für die Höchstadt Alligators: Gegen den klar favorisierten EV Landshut hielt der HEC lange gut mit, brach dann aber innerhalb von drei Minuten massiv ein. Das 2:5 bedeutet im Kampf um die Playoffs einen kleinen Rückschlag.

EIn Tor im Belagerungszustand: HEC-Goalie Philipp Schnierstein musste immer wieder gegen den EV Landshut retten. Seine Reflexe reichten im letzten Drittel aber nicht mehr. © Foto: Georg Gerleigner



Der Kampf um die Playoff-Plätze – am Ende der Tabelle der Meisterrunde gleicht er einem Schneckenrennen. Obwohl der Höchstadter EC am vergangenen Wochenende zweimal verloren hat, konnte er doch den achten Platz in der Oberliga Süd vor dem EV Lindau und dem ERC Sonthofen verteidigen.

Am Freitag ging es so allerdings nicht ganz so weiter: Mit 2:5 mussten sich die Alligators dem Tabellendritten EV Landshut vor fast 1500 Zuschauern geschlagen geben. Weil zeitgleich Lindau in Sonthofen in der Overtime gewann, schmilzt der Vorsprung des HEC auf die Islanders auf zwei Punkte.

Es dauerte beim mehrfachen Deutschen Meister EV Landshut allerdings knapp fünf Minuten bis HEC-Goalie Philipp Schnierstein die ersten brenzligen Situationen klären musste. Dann aber richtig: Nach einer seiner Paraden prallte der Puck an Verteidiger Ondrej Nedved ab und blieb vor dem Höchstadter Tor liegen. Doch kein Landshuter kam heran, Nedved konnte die Situation lösen (6.).

Die Chancen für den EVL wurden mehr und mehr. Die Alligators mussten sich zur Wehr setzen, waren damit aber so beschäftigt, dass es kaum zu richtigen eigenen Gelegenheiten reichte. Die von Martin Vojcak in der zehnten Minute war eigentlich auch keine. Der Schuss des Kapitäns war ein eher lockerer Versuch. Doch Landshut Goalie Patrick Berger ließ den Puck aus seinen handschuhen wieder aufs Eis fallen. Ein Höchstadter zum Nachlegen war allerdings nicht zur Stelle.

Und so konnte Landshut die erste Überzahl des Spiels bereits nach 20 Sekunden für die Führung nutzen: Jari Neugebauer musste wegen Hakens für zwei Minuten auf die Strafbank, Alexander Ehl vom EVL bestrafte das mit dem 1:0 (11:28).

Alligators-Verteidiger Markus Babinsky hatte zwei Minuten später noch eine Chance auf den frühen Ausgleich, Berger hatte mit seinem Schuss aber wenige Probleme. So musste das 1:1 im zweiten Drittel fallen. Und das tat es nach knapp eineinhalb Minuten: Vojcak startete einen Alleingang und war überraschenderweise auch erfolgreich (21:22).

Überraschend ging es weiter, denn der HEC war plötzlich im Spiel. Nur eine Minute später gab der glänzend aufgelegte Vojcak auf Oleg Seibel ab, der nur knapp das Tor verfehlte. Die Alligators waren in Schwung und erarbeiteten sich immer wieder Spielanteile. Und dann nutzte der EVL wieder ein Powerplay: Neugebauer musste auf die Strafbank, wenige Sekunden später lag Landshut wie schon im ersten Drittel wieder in Führung. Auch der Torschütze war derselbe: Ehl hatte getroffen (33:20).

Wieder ein Einbruch

Als ob das nicht genug an Déjà-Vu gewesen wäre, gab es zu Beginn des letzten Durchgangs erneut einen Alleingang von HEC-Kapitän Vojcak zu bewundern. Dieses Mal war EV-Goalie Berger auf dem Posten.

Der HEC trat weiter überzeugend auf – und brach dann doch wieder ein. Innerhalb von drei Minuten traf Landshut dreimal. Maximilian Hofbauer (47:12), Maximilian Forster (49:47) und Luis Schinko (50:16) schraubten das Ergebnis blitzschnell auf 5:1. Von einer eigentlich ordentlichen Leistung der Alligators war im Ergebnis nicht mehr so viel zu sehen.

HEC-Trainer Martin Ekrt beendete das Scheibenschießen, indem er eine Auszeit nahm. Das und die glänzenden Reflexe von Schnierstein verhinderten weitere Gegentreffer. Doch den Schwung des zweiten Drittels fanden die Höchstadter nicht mehr.

Aber immerhin trafen sie noch einmal: Lukas Fröhlich erzielte nach Vorlage von Jiri Mikesz und Thilo Grau das 2:5 aus Sicht der Alligators (55:20), eine kleine Ergebniskosmetik. "Das Spiel war lange offen", sagte HEC-Trainer Martin Ekrt: "Taktisch und vom Einsatz her hat meine Mannschaft trotz des Ergebnis eine hervorragende Leistung gezeigt."

Am Sonntag kommt der Tabellenzweite EC Peiting ins Höchstadter Eisstadion (Beginn 18 Uhr). Es ist die nächste Gelegenheit für den HEC, im Schneckenrennen um die Playoffsvoranzukommen.

alep/cah