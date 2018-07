Drei Tage Festivalfeeling zum Schulende

Jugendhaus rabatz in Herzogenaurach bietet für Teenager facettenreiches Programm und Live-Bands - vor 34 Minuten

HERZOGENAURACH - Crashing Crew ließ schon mal weißen Qualm aufsteigen – eine der lokalen Bands, die beim erstmals dreitägigen "School’s out"-Fest zum Ferienanfang im Jugendhaus rabatz für Sound sorgt. Bei südlichem Wetter können sich die Teenager auf ein buntes Programm mit Festivalfeeling freuen.

Organisatoren und Mitwirkende von „School’s out“ im rabatz mit Daniel Birk (mit Plakat). © Foto: Edith Kern-Miereisz



Organisatoren und Mitwirkende von „School’s out“ im rabatz mit Daniel Birk (mit Plakat). Foto: Foto: Edith Kern-Miereisz



Mit Publikum der Zielgruppe der 14- bis 17-Jährigen rechneten die Organisatoren um Daniel Birk, pädagogischer Leiter des Jugendhauses erst so gegen 20 Uhr. Beachfeeling, Chill out Area, Open Stage und School of Rock, Strandgarten, After Show Party, Parcours Workshops – das rabatz-Festival hat so ziemlich alle Bausteine eines großen Festivals im Kasten. Für körperliche Action wurden der Ninja Freefall und mobile Skateelemente im Atrium aufgebaut – ein rundum attraktives Programm.

Nur am Freitag müssen 5 Euro Eintritt bezahlt werden, am Samstag und Sonntag sind der Eintritt frei. Einlass ist jeweils um 17 Uhr.

-eke