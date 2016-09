Dreiste Diebe im Outlet: T-Shirts und Turnschuhe geklaut

Diebstähle beschäftigten Ladendetektive und die Polizei — Waren in die Handtasche oder Stoffbeutel gesteckt - vor 45 Minuten

HERZOGENAURACH - Dreiste Diebstähle mit einer gehörigen Portion krimineller Energie haben am Freitag und Samstag den Ladendetektiven eines Sportoutlets sowie der Polizei Herzogenaurach jede Menge Arbeit beschert.

Fall 1: Drei miteinander bekannte Frauen im Alter von 21, 23 und 53 Jahren haben amFreitagmittag gemeinsam im Outlet in Herzogenaurach eingekauft. Dabei nahm die 23-Jährige die Handtasche einer ihrer Freundinnen mit in eine Umkleidekabine und steckte dort ein Polo-Shirt im Wert von 15 Euro in die Tasche. Nachdem die Besitzerin der Handtasche noch weitere Sachen einkaufte und diese auch ordnungsgemäß bezahlte, konnte bezüglich des nicht bezahlten Polo-Shirts in der Tasche gegen sie kein Tatnachweis geführt werden. Daher wird nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahl gegen die 23-jährige eröffnet.

Fall 2: Die drei bereits genannten Frauen gingen anschließend noch in einem Nebenzelt des Outlets weiter einkaufen. Dabei nahm die 21-Jährige ein Sweatshirt im Wert von 13 Euro, warf es sich über die Schulter und verließ das Verkaufszelt, ohne zu bezahlen. Auch hier folgt ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Fall 3: Ein 58-Jähriger befand sich Freitagnachmittag ebenfalls im Outlet in Herzogenaurach. Dieser führte eine Stofftasche mit sich, welche er mit Artikeln im Wert von insgesamt 184 Euro füllte. Ohne zu bezahlen, verließ er schließlich den Kassenbereich, woraufhin ihn der Ladendetektiv anhielt. Da der 58-Jährige keinen Kassenzettel vorweisen konnte, muss er sich nun wegen eines Vergehens des Ladendiebstahls verantworten.

Fall 4: Des Weiteren wurden am Samstag zwei Männer im Alter von 46 und 36 Jahren, die sich als Touristen in Deutschland aufhalten, dabei beobachtet, wie der eine ein Fußballtrikot in seinen Hosenbund steckte und der andere mit den anprobierten Turnschuhen am Fuß den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Doch auch hier waren die Ladendetektive auf der Hut: Sie stellten die beiden noch vor Verlassen des Verkaufsareals und übergaben sie anschließend der Polizei.

Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Der verständigte Staatsanwalt ordnete an, dass beide Beschuldigte eine Sicherheitsleistung von 150 Euro, beziehungsweise 200 Euro zahlen müssen. Anschließend wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Und schließlich noch Fall 5: Ein sehr junges Trio aus Erlangen, bestehend aus einem 19-, einem 17- und einem 16-Jährigen, war offenkundig scharf auf Turnschuhe. Doch ein aufmerksamer Ladendetektiv hat die drei dabei erwischt, wie sie jeweils ein Paar Turnschuhe in eine mitgebrachte Tasche steckten und das Outlet, ohne zu bezahlen, verlassen wollten. Auch diese drei Jugendlichen wurden der Polizei überstellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen das Trio eingeleitet. Der Gesamtwarenwert der drei geklauten Paar Turnschuhe belief sich auf 277,70 Euro.

nn