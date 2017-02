Ehrenamt im Blick

HERZOGENAURACH - In etwa einem Monat findet im Vereinshaus die zweite Ehrenamtsmesse statt. Nach den jetzigen Plänen werden sich über 40 Aussteller präsentieren. Ziel: Die breite Palette ehrenamtlichen Engagements zeigen und neue Kräfte gewinnen. Das Motto deshalb auch: „Engagier dich“.

Auch die Rettungskräfte freuen sich auf die Ehrenamtsbörse (von links): Jürgen Seiermann (ASB), Bürgermeister German Hacker, Christoph Bode und Alexander Mauser (BRK), Ehrenamtsbeauftragte Katja Heil, Stefan Brunner (Kreisfeuerwehrverband), Thomas Geiger (FFW-Vorsitzender Herzogenaurach) und Jonathan Wedler (THW Baiersdorf). © Foto: Kronau



Dass die Vorbereitungen derzeit schon auf Hochtouren laufen, war am Dienstag bei einem Treffen von Rettungsdiensten und Katastrophenschutz zu spüren. Im Feuerwehrzentrum Herzogenaurach wurde beraten, wie man sich präsentieren will in seinem „Engagement-Feld“.

So heißen, erläuterte die Sport- und Ehrenamtskoordinatorin der Stadt, Katja Heil, die insgesamt sieben Sektoren, in die sich die Ehrenamtsbörse im Vereinshaus aufteilen wird: Neben „Rettungsdiensten und Katastrophenschutz“ sind dies „Betreuung und Begleitung“, „Kinder und Jugend“, „Gesellschaftliches Engagement/Integration“, „Umwelt, Natur und Tierschutz“, „Info, Beratung und Vermittlung“ sowie „Sport“.

Dazu Bürgermeister German Hacker: „Eigentlich ist es ja eine unlösbare Aufgabe, das ganze Engagement im Landkreis in einen Saal zu packen.“ Doch durch die „Engagement-Felder“ sei es sicher möglich, dass sich auch „Neulinge“ gut zurechtfinden und auf eine Tätigkeit stoßen, die sie interessiert. Im Idealfall „ist die Bude voll“, Parkplatzprobleme inbegriffen.

Die Freiwilligen-Messe (10.30 bis 16 Uhr) des Landkreises findet in Kooperation mit den Städten Erlangen und Herzogenaurach statt. Neben Infoständen gibt es auch interessante Vorträge (auch auf Englisch) und ein spezielles Jugendprogramm. In einem Erzählcafé werden Teilnehmer ihre Projekte vorstellen.

Besonders an dieser zweiten Ehrenamtsmesse ist auch, dass es eine Youth-Lounge im 1. Stock des Vereinshauses geben wird. Bei einem kostenlosen Frühstück können sich Jugendliche über Freiwilligendienste und andere Möglichkeiten im Ehrenamt informieren und sich direkt vor Ort von verschiedenen Organisationen während eines „Speed-Datings“ beraten lassen.

