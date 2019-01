Ehrlicher Finder bringt Geld zur Polizei

HERZOGENAURACH - Was macht man, wenn ein Bankautomat plötzlich Geld ausspukt, das einem gar nicht gehört? Richtig: Man bringt das Geld zur Polizei, so geschehen am Montag in Herzogenaurach.

Ein Geldautomat spukt Geldscheine aus. Foto: dpa



Wie von Geisterhand hat sich am Montagnachmittag das Geldausgabefach eines Geldautomaten geöffnet und "bot" dem überraschten Kunden 200 Euro an. Der 20-jährige Finder erwies sich als ehrlich und übergab das gefundene Geld der örtlichen Polizei.

Die Beamten verständigten das Kreditinstitut darüber, dass sie einen äußerst spendierfreudigen Geldatomaten haben. Die Bank legte daraufhin das Gerät vorübergehend still.

