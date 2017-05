Ein Ass für die Alligators

HÖCHSTADT - Der HEC hat für sein neues Saisonziel "Sofortiger Wiederaufstieg in die Eishockey Oberliga Süd" ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und vom Oberligisten und langjährigen Ligarivalen EV Lindau den 30-jährigen Stürmer Jirí Mikesz verpflichtet.

Jirí Mikesz wurde von Daniel Jun herzlich willkommen geheißen. © chg



Der 1,88m große und 86kg schwere Deutsch-Tscheche kann sowohl im Angriff auf allen Positionen spielen, als auch in der Verteidigung. Er wurde beim HC Havirov (Tschechien) ausgebildet, wechselte aber schon mit 19 Jahren zu den Eisbären Juniors nach Berlin. Von dort wie auch von seinen weiteren Stationen Dresden, Leipzig, Kassel und zuletzt Lindau bringt er großartige technische Fähigkeiten und jede Menge Oberligaerfahrung mit in den Aischgrund. In der Saison 2010/11 lief der Familienvater bereits eine Saison in Franken auf: Beim damaligen oberfränkischen Bayernligisten EHC Bayreuth Tigers wurde er auf Anhieb Topscorer seines Teams.

HEC-Teammanager: "Jirí stand schon länger auf unserer Wunschliste weit oben. Er ist ein sehr mannschaftsdienlicher und spielstarker Spieler, der immer 100 Prozent Gas gibt und auch dort in die Zweikämpfe geht, wo es weh tut. Wir freuen uns, dass wir ihn überzeugen konnten, nach vier Jahren am Bodensee an die Aisch zu wechseln." Möglich wurde seine Verpflichtung durch eine feste Arbeitsstelle als Industriemechaniker bei einem der HEC-Werbepartner.

Auch der Neuzugang freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich habe mit meiner Familie nach vier Jahren in Lindau eine neue Herausforderung gesucht. Der Kontakt kam dann schnell über Daniel Jun zustande, den ich nun auch schon ein paar Jahre kenne.

Wir sind uns dann auch sehr schnell einig geworden und nun freuen wir uns auf Höchstadt, den Verein und auf viele neue Freunde", so Neu-Alligator Mikesz, der künftig mit der Rückennummer 81 aufläuft.

