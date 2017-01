Ein frisches Selbstgebrautes bei zwölf Grad minus

Mit dem „Stärk antrinken“ wird auf dem Höchstadter Kellerberg eine alte Tradition gepflegt - vor 2 Minuten

HÖCHSTADT - Der Franke an sich liebt seine Traditionen und ehrt sein Brauchtum. Dazu gehört auch, sich meist am Vorabend zum 6. Januar oder am Dreikönigstag die „Stärk“ für das kommende Jahr anzutrinken.

Die Gäste beim traditionellen „Stärk antrinken“ auf dem Höchstadter Kellerberg lassen sich das dunkle Bockbier schmecken — ungeachtet der frostigen Außentemperaturen. Foto: Niko Spörlein



Der Höchstadter Kellerbergverein um deren Vorsitzenden Karsten Wiese pflegt dieses Brauchtum schon viele Jahrzehnte. Früher nicht jedes Jahr, weil die Aktivitäten um den 1991 gegründeten und aktuell 290 Mitglieder zählenden Verein nicht immer so flutschten. Seit sieben Jahren, erzählt Karsten Wiese in geselliger Runde im Petersbecks-Kellerhaus bei „Blauen Zipfeln“ und selbst eingebrautem Bockbier, lade man die Öffentlichkeit wieder regelmäßig zu diesem immer beliebter werdenden Umtrunk. „Und Werbung brauchen wir da überhaupt nicht mehr machen, das ist inzwischen ein Selbstläufer“, sagte der Vorsitzende, der vor sechs Jahren Alois Kunzelmann als Vereinschef beerbte.

Die "Stärk" im Fäßchen von Hobbybrauer Martin Uebel ist ein kostbarer Tropfen. Mehr als 150 Liter kann die vereinsinterne Arbeitsgemeinschaft nicht einbrauen.. Foto: Niko Spörlein



Die Sache mit diesem „Stärk“ antrinken, was beileibe nichts mit einem Saufgelage zu tun habe, gehe zurück bis ins 17. Jahrhundert; da feierte man an diesem Tag den Neujahrstag und stieß mit einst noch etwas dünnem Bier auf ein gesundes und segensreiches Jahr an. Maximal eine Halbe im Monat war seinerzeit angesagt, schmunzelte Wiese. Man trank sich Mut an, wollte damals damit die Geister vertreiben. Ob dies heute noch der Grund ist, lässt sich schwer sagen, sicher ist aber, dass die „Stärk“, die man heute trinkt, gar nicht dünn ist.

In der Tat: Das von der vereinsinternen „Arbeitsgemeinschaft Hobbybrauer“ dunkel eingebraute und acht Wochen gelagerte Bier hatte 6,3 Prozent Alkohol. „Hatte“, denn die Ressourcen des Vereins seien in Sachen Selbstbrauen bei 150 Litern erschöpft, bestätigten Wiese und sein „Mann für die Öffentlichkeit“, Achim Leiss. Die von Hobbybrauer Martin Uebel und Schankmeister Alfred Badum hinzugeorderte „Stärk“ aus einer Höchstadter Brauerei stand dem selbst Eingebrauten allerdings in nichts nach, wovon man sich bei minus zwölf Grad im Freien überzeugen konnte.

Nach getanem „Stärk antrinken“ schaute sich so manch ein gestärkter Besucher am Feiertag natürlich noch genauer um beim Kellerbergverein, auf dessen Initiative hin das ganze Kellerberg-Ensemble mit über 20 Kellerhäuschen von 2006 bis 2010 und einer Investitionssumme von rund einer Million Euro hergerichtet wurde. Gelungen hergerichtet, wovon sich auch Kreisheimatpfleger Manfred Welker überzeugen konnte. In diesem Jahr, so Leiss und Wiese, wolle man die Sanierung der Felsenkeller angehen, wobei es nicht nur um die Trockenlegung der tief in den Fels gegrabenen Lagerstätten gehe. Auf Subventionen, wie sie schon vor Jahren geflossen seien, könne man dabei trotz aller Eigeninitiative nicht verzichten, war zu hören. Bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Kellerbergvereines am 16. Februar um 19 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik werde man diesbezüglich sicher schon Einzelheiten erfahren, und wie man den diesjährigen „Tag des Bieres“ am 22. April angehen will, natürlich auch.

Niko Spörlein