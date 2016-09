Ein gewagter Sprung - dann ging's bei "Rock im Bad" rund

Furioser Auftakt mit "Faded Glory" — Bademodenschau als Highlight - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Live-Musik und Disco Night, Modenschau und DLRG-Wasserolympiade, dazu ein "Feuerrotes Spielmobil", Frühschoppen und Weißwurstfrühstück sowie das zweite "Rock im Bad"- Schafkopfrennen – fertig war das Konzept für die zweite Auflage für "Rock im Bad" im Herzogenauracher Freibad.

Hier bleibt kein Auge trocken: Bei "Rock im Bad" in Herzogenaurach ging's am Wochenende rund. © Athina Tsimplostefanaki



Hier bleibt kein Auge trocken: Bei "Rock im Bad" in Herzogenaurach ging's am Wochenende rund. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Auf dem Fünf-Meter-Turm stehend eröffnete Bürgermeister German Hacker zusammen mit Bernhard Wilfer, dem Sänger der Band "Faded Glory", das Fest. Gleichzeitig checkte die Band den Sound und stimmte die Instrumente. Als der Klassiker "Jump" der US-Rocker „van Halen“ angestimmt wurde, ließen sich die beiden auf dem Brett nicht lange bitten: Sie zeigten einen gewagten "Jump“ ins Schwimmbecken.

"Faded Glory" lieferte am Freitag einen furiosen Auftakt. So manch ein befreundeter Musiker stieg mit ein und machte den Auftritt zu einer fröhlichen Jamsession. Das Publikum im während des ganzen Wochenendes gut besuchten Bades schwang bei dem Coverrock ordentlich das Tanzbein. Bernhard Wilfer ließ an dem Abend übrigens noch weitere Sprünge vom Fünfer folgen - auch wenn der Dresscode für das Freibad dabei nicht eingehalten wurde.

Einteiler, Bikinis und Saunamode

Was es mit so einem Dresscode auf sich hat, das präsentierte das Team der beiden Herzogenauracher Bäder dann am Samstag. Einige der Mitarbeiter zeigten aktuelle Bademode aus den Shops von Freibad und Atlantis. Nicht zum ersten Mal konnten die Besucher so Einteiler, Bikini und Saunamoden bestaunen.

Gleichzeitig neigte sich das Schafkopfrennen dem Ende zu: 32 Spieler kämpften um die Preise auf der großen Liegewiese. Wie schon vor einem Jahr organisierte FrankenPower, der FCN-Fanclub das Turnier.

"Acoustic Triple" sorgen am Beckenrand für Stimmung

Wie es sich anfühlt mit nasser Bekleidung zu schwimmen, konnte bei der DLRG ausprobiert werden. Im Becken wurde eine Bahn gesperrt, Kleidung stand bereit und vor allem das jüngere Publikum ließ sich begeistern und testete die erschwerten Bedingungen im Wasser, das am Ende alle Schwimmer putzmunter wieder verließen.

Bilderstrecke zum Thema Action für die Kleinen beim "Rock im Bad"-Festival in Herzogenaurach Kleine Wasserratten kamen am Sonntag bei der Kinderanimation mit Vincent und Philipp beim "Rock im Bad 2016" voll auf ihre Kosten. Verschiedene Spiele und Wettbewerbe sorgten für ordentlich Action und wer noch Kraft hatte, tobte sich in der großen Hüpfburg aus.



Am Sonntag wiederholte die DLRG den Spaß und bot zusätzlich noch ein Tauchen nach Ringen an. Das Team vom Freizeitheim lockte am Sonntag vornehmlich Familien mit kleineren Kindern auf die Liegewiese. Das Spielmobil, zu einem "Feuerroten" ernannt, sorgte bei jungen und ganz jungen Gästen im Bad am letzten Ferienwochenende noch einmal für ein tolles Vergnügen.Wie das Fest begonnen hatte, so endete es auch. Liveklänge, diesmal von "Acoustic Triple", sorgten am Beckenrand für Stimmung.

Bilderstrecke zum Thema "Rock im Bad"-Festival: Nasse Party in Herzogenaurach Ein Freibadfest mitten im September - das traut sich nicht jeder. In Herzogenaurach ist das anders. Dort feiern die Bürger das "Rock im Bad"-Festival. Am Freitag eröffnete Bürgermeister German Hacker das Festival und sprang gleich vom Sprungturm ins kühle Nass. Die Band „Faded Glory“ spielte live unter blauem Himmel, die Kleinen tobten am Familiennachmittag - ein wahrer Freibadgenuss der besonderen Art war gelungen.



ths