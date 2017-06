Ein Vorzeigeprojekt nimmt Gestalt an

Barrierefreie Begegnungsstätte der WAB Kosbach will Teilhabe auf vielen Ebenen fördern

HÖCHSTADT - Das Café im ehemaligen Textilhaus Benkert nimmt Gestalt an. Schon kann man das neue Gesicht der barrierefreien Begegnungsstätte in der Schlossstraße mit seinen bodentiefen Fenstern erahnen. Bis Ende des Jahres, hofft Jürgen Ganzmann von der WAB Kosbach, soll der Treffpunkt fertig sein.

Aus dem ehemaligen Textilhaus Benkert wird ein barrierefreies Café. Dafür zeichnet die WAB Kosbach verantwortlich. © Foto: Huber



Im Augenblick laufen die Ausschreibungen für den Innenausbau, sagt Ganzmann. Und der hat es in sich, schließlich muss das ganze Gebäude barrierefrei sein — von genügend Manövrierfläche für Rollstuhlfahrer über ein Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte bis hin zu Induktionsschleifen für Hörgeschädigte. In einem historischen Anwesen ist das eine Herausforderung.

Die Bausubstanz bot zudem einige Überraschungen, durch die sich der Fortschritt der Arbeiten in die Länge zog. So mussten zusätzliche Stützen eingezogen werden, weil ein Balken in der Vergangenheit durch einen Brand gelitten hatte, erzählt der WAB-Geschäftsführer.

Diese Hürden sind nun überwunden, sodass das hürdenlose Café mit Hilfe von Fördermitteln der LAG, der Städtebauförderung und der Bayerischen Landesstiftung bald Wirklichkeit werden kann. Jürgen Ganzmann ist überzeugt, dass das Projekt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Zum einen trägt ein Treffpunkt in der Innenstadt zu deren Belebung bei und wertet historische Bausubstanz auf. Zum anderen setzt die offene Begegnungsstätte in mehrfacher Hinsicht ein Zeichen für Inklusion.

Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben, das können künftig Ältere, Menschen mit Behinderung und all jene, die sparsam rechnen müssen. "Das Angebot im Café muss günstig sein", steht für Jürgen Ganzmann fest. Zwei bis drei hausgemachte Kuchen, dazu ein Pott Kaffee oder Muckefuck ("der erinnert die Senioren an früher"), außerdem zwei verschiedene Gerichte, eines davon vegetarisch — die Speisekarte bleibt übersichtlich. Dazu soll es Mottowochen geben, vielleicht mit arabischem Minztee, türkischem Mokka oder italienischem Espresso, verrät Ganzmann.

Um die Bewirtung der rund 30 bis 35 Gäste, die in der Begegnungsstätte Platz finden werden, kümmern sich Menschen, die nicht so leicht Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Flüchtlinge oder psychisch Kranke sollen hier die Möglichkeit bekommen, sich zu bewähren. Funktioniert der Einstieg in die Gastronomie, kann sich ein festes Ausbildungsverhältnis anschließen. Hier arbeite man mit der örtlichen Gastronomie zusammen, so der WAB-Geschäftsführer.

Das Pilotprojekt leistet darüber hinaus einen Beitrag zum angespannten Wohnungsmarkt. Im Obergeschoss des Anwesens entstehen vier Einzelappartements für betreutes Wohnen. Ganzmann ist sich sicher: "Mit unserer Begegnungsstätte können wir auf das Altstadtproblem und auf den demografischen Wandel eine Antwort geben." Nur in einem Punkt möchte er sich noch nicht so recht festlegen: beim Namen des Treffpunktes.

"Café Lebenswelten", wie ursprünglich gedacht, erscheint ihm recht sperrig. "Schön wäre ein Bezug zum bekannten Textilgeschäft, das allen Höchstadtern ein Begriff war. Dann könnte man auch die alte Leuchttafel wieder verwenden", schlägt er vor. Vielleicht heißt es am Ende des Jahres dann ja schon: "Komm, wir gehen zum Benkert!"

