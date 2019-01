Einbrecher in Höchstadt auf Tour

HÖCHSTADT - Einbrecher haben am vergangenen Freitag das Stadtgebiet von Höchstadt unsicher gemacht Die Kripo Erlangen bittet um Hinweise.

Die Unbekannten schlugen unter anderem in einem Einfamilienhaus in der Lucas-Cranach-Straße zu. Dort drangen sie im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr über die Terrassentür gewaltsam ins Anwesen ein. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Inwieweit sie bei der Tat Wertgegenstände erbeuten konnten, steht bislang nicht fest.

Ebenfalls über die Terrassentür brachen Diebe zwischen 15.30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Tilman-Riemenschneider-Straße ein. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Im Eibenweg brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 19 und 23.30 Uhr ein. Auch in diesem Fall führte der Weg der Täter über die Terrassentür in das Wohnhaus. Dort fehlen nun Uhren, Bargeld und Schmuck im Wert von 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

Schließlich wurde auch ein Wohnanwesen am Talblick zum Ziel von Einbrechern. Über ein rückwärtiges Fenster stiegen die Täter in der Zeit zwischen 12 und 24 Uhr in das Gebäude ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand fiel den Tätern in diesem Fall lediglich ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf ungefähr 1000 Euro beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen an den Tatorten die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kripo Erlangen. Die Beamten bitten um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, die im Tatzeitraum im Bereich von Höchstadt aufgefallen sind. Das Hinweistelefon der Polizei ist unter der Rufnummer (09 11) 21 12-33 33 erreichbar.

