Einbrecher steigen in zwei Vereinsheime ein

Zeugen gesucht in Münchaurach und Oberreichenbach - vor 59 Minuten

OBERREICHENBACH/MÜNCHAURACH - Unbekannte sind in die Vereinsheime des SC Oberreichenbach und des SC Münchaurach eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 8.20 Uhr, drangen Täter in die Vereinsgaststätte in der Hauptstraße in Oberreichenbach ein. Durch massive Gewalteinwirkung entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Wertgegenstände erbeuteten die Täter nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

In Münchaurach gelangten die Täter am Dienstag zwischen 10 und 17 Uhr in die Vereinsgaststätte in der Schulstraße. Der Schaden durch das gewaltsame Eindringen: rund 500 Euro. Aus dem Inneren der Gaststätte entwendeten die Einbrecher verschiedene Behältnisse mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon (0911) 21 12 33 33 entgegengenommen.

