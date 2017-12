Einbruchserie weitet sich aus

Neue Fälle in Weisendorf und Bubenreuth gemeldet - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT - Die Serie der Wohnhauseinbrüche im Landkreis weitet sich aus: Nach zwei Fällen, die sich am Samstag in Höchstadt ereignet hatten (wir berichteten), traf es diesmal Einwohner von Weisendorf und Bubenreuth.

Einbruch © Colourbox.de



Einbruch Foto: Colourbox.de



Der erste Einbruch passierte in Weisendorf in der Zeit von Freitag bis Montagnachmittag (1. bis 4. Dezember). Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen an der Schlegelsbergstraße und entwendeten dort Schmuck und wertvolle Münzen.

Auch bei der zweiten Tat, die sich am Montag in der Schönbacher Straße in Bubenreuth ereignete, wurde wertvolle Beute gemacht. Die Einbrecher drangen nach Einsetzen der Dunkelheit, zwischen 17 und 19.45 Uhr, über die Terrassentür in das Haus ein und erbeuteten neben Schmuck auch Bargeld.

Ähnliche Fälle hatte die Polizei tags zuvor aus Höchstadt gemeldet. Auch hier hatten es die Täter auf Goldschmuck und Münzen abgesehen.

Das zuständige Fachkommissariat für Einbruchskriminalität hat die Ermittlungen übernommen und bittet jeden, dem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons: (0911) 21 12 33 33.