Einbruchserien in Höchstadt: Polizei sucht Zeugen

Kripo in Erlangen hofft auf weitere Hinweise - vor 52 Minuten

HÖCHSTADT - Die Höchstädter sind nach den beiden Einbruchserien vergangene Woche höchst alarmiert. Der Einbruch ins Freibad und andere Betriebe in der vergangenen Woche stehen bisher in keinem Zusammenhang mit den zahlreichen Autoaufbrüchen in der Nacht zum Dienstag. Doch in beiden Fällen hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Höchstadt wurde innerhalb von vier Tagen von zwei Einbruchserien heimgesucht. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist völlig unklar. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Höchstadt wurde innerhalb von vier Tagen von zwei Einbruchserien heimgesucht. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist völlig unklar. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Eines haben beide Diebstahlserien gemeinsam: Der Schaden war jedes Mal immens.

Die Einbrecher ins Freiabd und in sechs weitere Betriebe in der näheren Umgebung hatten es insbesondere auf Bargeld abgesehen und machten dabei keinen Halt vor verschlossenen Türen und Fenstern.

In der Etzelskirchener Straße verschafften sie sich beispielsweise über ein Fenster Zutritt zu einer Produktionsfirma, durchwühlten dort nicht nur zahlreiche Schränke und schlugen eine Zwischentür ein, sondern brachen auch eine Geldkasse und einen Kaffeemünzautomaten auf.

Weitere Tatorte waren eine große Lackiererei „Am Wageck“, wo unter anderem das Büro verwüstet wurde, ein Firmengebäude im Medbacher Weg und die Firma eines Innenausbauers „In der unteren Au“. Die Einbrecher blieben bei ihrem Beutezug allerdings nicht ganz unbemerkt. Ein Zeuge hörte nachts gegen 0.45 Uhr laute Geräusche, als die Täter versuchten, in das Gebäude einer Versicherungsagentur „An den drei Kreuzen“ einzusteigen. Sie hatten dort bereits angeleitert, wurden aber offenbar verschreckt und flüchteten.

Bilderstrecke zum Thema Immenser Schaden nach Einbruch in Höchstadter Freibad Die Täter wollten fette Beute machen, hinterließen aber vor allem eine Spur der Verwüstung. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte ins Höchstadter Freibad und in sechs weitere Betriebe in der Umgebung ein. Die Spurensicherung hatte alle Hände voll zu tun.



Darüber hinaus konnten im Rahmen der Beweissicherung bereits eindeutige Hinweise darauf gefunden werden, dass die Einbruchsserie von mindestens drei Tätern begangen wurde. Es liegt entsprechendes Videomaterial von Überwachungskameras vor, bedarf aber noch einer detaillierten Auswertung.

Die Ermittler haben in diesem Fall ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet und bitten nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere auch zu auffälligen Fahrzeugen in der Nähe der Tatorte, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Telefon: 0911/21 12 33 33.

Auch im Fall der acht geknackten Autos im Höchstädter Süden in der Nacht zum Montag sucht die Polizei weiter nach Zeugenhinweisen. Die Spurensuche mit Hunden sowie Nachbarschaftsbefragungen haben bisher keine entscheidenden Hinweise ergeben, sagt Alexandra Oberhuber, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Weitere fünf Autoaufbrüche hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Eckenhaid, Ortsteil von Eckental, gegeben. Auch hier wurden die fest installierten Navis ausgebaut. Laut Alexandra Oberhuber ermitteln in allen Fällen die zuständigen Kriminalabteilungen, die natürlich auch in engem Kontakt stehen. Ein Zusammenhang der Aufbruchserien sei naheliegend, aber gerade noch "reine Spekulation", so die Pressesprecherin.

Völlig offen ist noch, ob die Einbruchserie in die Betriebe und der Diebstahl der Navigationsgeräte von den jeweils gleichen Tätern begangen wurden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.