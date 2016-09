Eine Hannbergerin geht unter die Models

Annika Dengler ziert in Dirndlkalender den Monat Februar

HANNBERG - Eigentlich steht Tracht für Tradition und Brauchtum. Dass aber vor allem beim Dirndl eine immer größere Menge Glanz und Glamour mit dazukommt, zeigt der Dirndlkalender des Münchner Unternehmens „Siegestor“. In der mittlerweile siebten Ausgabe des Kalenders kommt nun wieder ein Stück Bodenständigkeit dazu, denn neben zahlreichen Models stand auch die Hannbergerin Annika Dengler vor der Kamera.

Annika Dengler posiert für den Dirndlkalender 2017. © privat



„Ich hab‘ das eigentlich nur beiläufig im Internet entdeckt und mich dann einfach darauf beworben“, sagt die 21-Jährige. In ihrer Freizeit konzentriert sich die gelernte Sekretärin für gewöhnlich auf andere Dinge, besonders viel Zeit nimmt das eigene Pferd Winni in Anspruch. „Ansonsten macht mir alles Freude, was mit Tieren und Bauernhof zu tun hat. Und Joggen geh‘ ich auch gerne.“

Begeisterung für Landwirtschaft

Selbst ist die 21-Jährige nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, doch durch ihre beiden Onkel, die Kühe und Pferde besitzen, ist sie schon früh mit der Landwirtschaft in Kontakt gekommen. Die Begeisterung dafür war sicherlich auch ein Grund, mit dem die Hannbergerin die Kalender-Verantwortlichen schnell überzeugen konnte.

Neben dem Modeln verbringt die 21–jährige Sekretärin aus Hannberg viel Zeit mit ihrem eigenen Pferd Winni. © Fotos: privat



Am 28. Mai ging es für sie zum Foto-Shooting ins Hallertauer Bauernhof-Museum nach Untermantelkirchen, etwa 30 Minuten von Regensburg entfernt. „Die anderen Mädels waren größtenteils professionelle Models“, erinnert sich Dengler, „das Shooting hat aber super geklappt, es war nur ein bisschen ungewohnt, dass das Team hinter den Kulissen so groß war. Neben dem Fotograf war nämlich auch noch ein Fernsehteam vor Ort, da war dann schon ordentlich was los.“

Gemeinsam mit den anderen jungen Frauen stand Dengler dann vor der Kamera von Uwe Moosburger, der unter anderem schon Fürstin Gloria von Thurn und Taxis vor der Linse hatte. Für das Make-up sorgte Anna Russo, die den Musiker Andreas Bourani zu ihren Klienten zählt. „Ansonsten hab‘ ich aber noch nichts weiter in der Richtung geplant, mal sehen, was da noch auf mich zukommt“, gibt Dengler zu und fügt an: „Vorstellen kann ich mir das Modeln auf jeden Fall.“ Auch für den Agrarkalender 2017, der von „Agrar Photography“ herausgegeben wird, wurde die junge Frau abgelichtet. Ein Freund hatte sie beim Bewerbungsaufruf auf Facebook verlinkt, und daraufhin hat sich Annika Dengler auf gut Glück beworben. Für das Shooting ging es dann in den hohen Norden nach Bremen. Dort musste die 21-Jährige allerdings nicht im Dirndl, sondern in Arbeitskleidung vor den landwirtschaftlichen Maschinen posieren. Der Dirndlkalender erscheint pünktlich zum Auftakt des Oktoberfests am 17. September. Annika Dengler hat das Ergebnis im Voraus bereits gesehen. „Der Kalender ist wirklich super geworden, ich bin mit meinem Bild total zufrieden“, sagt sie.

Wer sich im Vorfeld davon überzeugen will, wie sich die 21-Jährige privat im Dirndl macht, der sollte sich am kommenden Wochenende in Hannberg umsehen. Bei der dortigen Kerwa ist sie nämlich auch jedes Jahr dabei.

bho/fr