Eine Tüte voller Spielzeug, Süßigkeiten und Vertrauen

Erstklässler starten in Herzogenaurach heute in den „Ernst des Lebens" — Mit dabei ist meistens auch die traditionelle Schultüte

HERZOGENAURACH - Als „Zuckertüte“ noch bei den älteren Generationen bekannt, als „Schultüte“ bei den Jüngeren: Seit vielen Jahren gehört der bunt gefüllte Kegel zum Schulanfang der Erstklässler dazu.

Verkäuferin Gabi Berger (links) und Juniorchefin Valentina Kotzer präsentieren das Schultütensortiment im Schreibwaren- und Spielzeugladen Ellwanger in Herzogenaurach. Foto: Franziska Reeg



Vielleicht fallen sie dem einen oder anderen am heutigen Tag auf: Zahlreiche Abc–Schützen, die, meist in Begleitung von Verwandten, zum ersten Mal ihren Schulweg bestreiten. Zu erkennen sind sie – wie sollte es anders sein – an den farbenfrohen Schultüten. Ob selbstgebastelt oder fertig gekauft, heute besitzt nahezu jedes Kind eine.

Valentina Kotzer, Juniorchefin des Schreib- und Spielwarengeschäftes Ellwanger in Herzogenaurach, kennt die neuesten Trends: „Viele Kinder haben Tüten mit Filmhelden, bei den Jungs ist das häufig Star Wars, bei den Mädchen die Eisprinzessin Elsa aus dem Disneyfilm. Außerdem werden immer noch viele Schultüten komplett selbst gebastelt, ganz typisch mit Tüll und einer großen Schleife.“

Während die Schultaschen schon in den Osterferien die Läden eroberten, gelangten die Tüten erst gegen Anfang der Sommerferien in die Regale. Eine Woche vor Schulbeginn war das Sortiment bereits gut ausgedünnt. Beim Verkauf ist Kotzer und Kollegin Gabi Berger etwas aufgefallen: „Früher hatte man meistens die passende Tüte zum Schulranzen. Das ist heutzutage nicht mehr so.“ Auch was die Füllung angeht, hat sich über die Jahre einiges geändert.

Nützliche Dinge

Längst finden sich nicht mehr nur Gummibärchen und Kaubonbons in den Überraschungstüten. Vielmehr greifen die Eltern und Großeltern zu Spielzeug und Nützlichem für die Schule. Radierbare Kugelschreiber, Textmarker in Nagellackform oder Bleistifte, die sich biegen können, sind nur einige der Utensilien, die regelmäßig in den Schultüten landen.

In der Buchhandlung „Bücher, Medien & mehr“ in der Hauptstraße hat Inhaberin Stefanie Greber in den letzten Wochen passende kleine Geschenke angeboten. „Für Jungen ist es immer noch einen Tick schwerer, etwas zu finden, als für Mädchen“, erzählt sie. „Bei den Mädchen sind es dann oft Dinge zum Malen oder Basteln, die verkauft werden. Bei den Jungen ist auf jeden Fall Outdoorzubehör gefragt“, ergänzt sie.

An Leckereien hat die Buchhändlerin nur wenige nostalgische Süßigkeiten im Angebot. „Die meisten Eltern sind sich einig, dass sie wenig Süßes in die Tüte geben wollen – lustigerweise glänzen die Augen der Erwachsenen dann aber mehr und sie bleiben doch bei den Lollis stehen“, lacht sie. „Was nach wie vor auch noch gut läuft, das sind Freundebücher“, hat die Buchhändlerin beobachtet. In Freundebücher können sich dann alle neuen Bekanntschaften eintragen, die zu diesem Lebensabschnitt dazugehören.

Für den Nachwuchs ist der Wechsel vom Kindergarten in die erste Klasse eine spannende Angelegenheit, dem die Kinder meist ohne große Furcht in die Augen sehen.

Bei den Eltern hingegen herrschen manchmal Bedenken, dass sich der Sohn oder die Tochter in der Schule nicht zurechtfinden oder nicht den Leistungsanforderungen entsprechen könnte. Laut Simone Steiner, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach, seien dies jedoch meist unbegründete Sorgen, die das Kind nicht belasten sollten. „Eigene Erfahrungen sammeln und selbst erleben dürfen, was Schule bedeutet, ist für die Abc-Schützen wichtig.“

Dabei sollte zu guter Letzt nicht vergessen werden, dass nicht nur Süßigkeiten und Spielzeug in die Schultüte gehören. Auch eine ordentliche Portion Vertrauen und Unterstützung der Eltern sollte in diesen Tagen den Weg in die neue Schule begleiten.

FRANZISKA REEG(Text und Fotos)