Eine Vielfalt an „fairen“ Produkten

HERZOGENAURACH - Anlässlich der 15. Fairen Woche in Deutschland mit dem Motto „Fairer Handel wirkt“ wurde auch Herzogenaurach am Wochenende tätig.

„Fairer Handel wirkt“, auch in Herzogenaurach. Am Samstag konnte man sich in der Innenstdt über das Thema informieren — und so einiges probieren. © Foto: Max Danhauser



Seit 2013 darf sich die Stadt Herzogenaurach offiziell „Fairtrade-Town“ nennen und ist damit Vorreiter im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Thematik vor Ort in Medien, Bildung und Gastronomie fest verankert ist.

Passend zur Fairen Woche in Deutschland, die heuer bereits zum 15. Mal stattfindet, wurde von der Stadt Herzogenaurach in Zusammenarbeit mit Ursula Schmidt und Ruth Niewerth von der Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Herzogenaurach im Foyer des Rathauses eine Ausstellung mit dem Titel „Was bietet der faire Handel?“ eröffnet. Damit möchte man die Bürger für das Thema weiter sensibilisieren und Einzelhändler dazu anregen, ihr „faires“ Sortiment zu erweitern. Bis 29. September kann man die Ausstellung zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten nun besichtigen. In Schaukästen finden sich handgearbeitete Tassen, Gläser, Textilien und vieles mehr.

Bei der Eröffnung am Samstag wollte man auch die Produktvielfalt fairer Handelsware zeigen, die mittlerweile in Herzogenaurach zu finden ist. Darunter fanden sich unter anderem Bananen, Chips, Schokolade und Zucker. Neuheiten konnten ebenfalls begutachtet werden, so zum Beispiel eine leichte Tragetasche aus Indien, gefertigt aus Moskitonetzen.

Auch das Rezeptheft zur diesjährigen Fairen Woche wurde vorgestellt. Darin befinden sich Rezepte für „Power-Smoothies“, leckere Salate oder Barbecue-Dips. Zutaten, die fair gehandelt erhältlich sind, sind dabei extra gekennzeichnet.

Gerecht geht es aber auch auf der Basis der Getränke zu, wie die „faire Bar“ bewies. Diese wurde den Besuchern am Samstag präsentiert. Mit dabei waren Orangensaft, Cola, Weine, Prosecco und viele weitere Getränke.

Bedingungen verbessern

Durch solche Waren könnten die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern verbessert werden, erklärte Ursula Schmidt von der Steuerungsgruppe. Neben fairer Bezahlung würden auch Schutzkleidung, der Verzicht auf Giftstoffe sowie Arbeitnehmerrechte ermöglicht. „Die sogenannten ILO-Standards für Arbeitsbedingungen der Internationalen Arbeitsorganisation können damit gewährleistet werden“, so Schmidt.

Bürgermeister German Hacker freute sich darüber, dass die Thematik mittlerweile in der breiten Bevölkerung angekommen sei. Denn: Vor Ort in Herzogenaurach geschieht schon viel im Bereich des fairen Handels. Das von Bundesminister Gerd Müller ins Leben gerufene „Bündnis für nachhaltige Textilproduktion“ kann beispielsweise die örtlichen Firmen adidas und Puma als Mitglieder verzeichnen.

Die Kirchengemeinden verkauften nach den Gottesdiensten faire Produkte. Auch einen kleinen Laden gibt es bereits in Herzogenaurach, der ausschließlich faire Produkte anbietet. Ein klassischer „Weltladen“ fehle aber noch, so Schmidt. Gerade die politische Bildung bezüglich dieser Thematik, die in einem solchen Laden vermittelt werde, sei noch ausbaufähig. „Trotzdem ist das Angebot in Herzogenaurach gut und wächst stetig“. Vor allem im Textilsortiment habe sich viel getan. Aber „mehr geht immer“, weiß Schmidt.

Viele der Produkte, so auch Textilerzeugnisse, seien zwar teurer als gewöhnlich, dafür sei deren Qualität aber auch um einiges besser. Form und Farbe blieben trotz mehrmaligen Waschens erhalten.

Bürgerinnen und Bürger können laut Uschi Schmidt den fairen Handel weiter fördern, indem sie gezielt bei Einzelhändlern nachfragen. So könnten diese dann auch gezielter „faire“ Produkte in ihr Sortiment mit aufnehmen und dieses auf den Bedarf ihrer Kunden abstimmen.

