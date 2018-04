Einlaufkinder: Ganz nah dran an den Fußball-Helden

Puma startet mit Mitarbeiter-Aktion ins Firmenjubiläum — Elf Kinder aus Herzogenaurach hatten Auftritt bei Borussia Dortmund - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / DORTMUND - Die Herzogenauracher Sportartikelfirma Puma ist mit einer Mitarbeiter-Aktion in ihre Jubiläums-Aktivitäten gestartet. Elf Kinder durften mit Elternbegleitung nicht nur zum Bundesliga-Fußballspiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart fahren, sondern auch mit den Profis ins wohl atmosphärischste deutsche Stadion einlaufen.

Die Kinder aus Herzogenaurach haben ihren Auftritt im ausverkauften Dortmunder Stadion genossen. Kurz nach ihrem „Mannschaftsfoto“ durften sie die Stuttgarter Spieler auf den Rasen geleiten. © Fotos: Rainer Groh



Thibault fand es "ganz toll". Den Sohn eines französischen Mitarbeiters hatte Benjamin Pavard an die Hand genommen, französischer Abwehrspieler in Diensten der Schwaben. Bei der herben 0:3-Niederlage seiner Mannschaft hatte Pavard keinen so richtig guten Tag, aber der Einlauf-Junge aus Herzogenaurach hat es richtig genossen, den Profis richtig nahe zu kommen und im engen Stadiontunnel des Signal-Iduna-Parks in Dortmund wenigstens ein "Hallo" auszutauschen.

Geprobt wurde der Einlauf im alten Rote-Erde-Stadion neben dem heutigen.



Auch Elianne, das einzige Mädchen unter den per Preisausschreiben und Los Ausgewählten. Elianne konnte sich nach ihrem Auftritt, beim Limonade-Umtrunk auf dem Familiendeck des Stadions, zwar nicht so genau an "ihren" VfB-Spieler erinnern, aber nett war er, versichert sie — und "umringt" von knapp 82 000 Zuschauern aufs Spielfeld zu laufen, sei ein super Erlebnis gewesen.

So ein Erlebnis ist gar nicht so leicht zu haben. Und es ist ein "Job", den man üben muss. Der BVB, ausgerüstet von Puma, hat "seine" Einlaufkinder eigenständig vermarktet und bis in die nächste Saison hinein schon ausgebucht. So trabten die Herzogenauracher Kinder neben der Gastmannschaft auf den Rasen, was für die Firma gleich ist, denn auch Stuttgart hat ein von Puma ausgerüstetes Team. Zwischen acht und elf sollten Einlaufkinder sein und um die 1,30 Meter groß. Was schon andeutet, was dieser recht junge Brauch im Eröffnungsritual von Profi-Fußballspielen eigentlich sein soll: eine zusätzliche Vermarktungsmöglichkeit für die Clubs. Der weiße Dress der Herzogenauracher Kinder zeigte folgerichtig neben dem Raubkatzen-Logo auch den Namen des Versicherungsunternehmens, nach dem das Stadion benannt ist.

Bilderstrecke zum Thema Einlaufkinder aus Herzogenaurach in Dortmund Mit einer Mitarbeiter-Aktion hat Puma sein 70-jähriges Jubiläum eingeläutet: Elf Herzogenauracher Kinder begleiteten die Bundesliga-Kicker des VfB Stuttgart auf den Rasen im Signal-Iduna-Park Dortmund - ein Erlebnis für kleine und große Fußballfans.



Darüber denken aber wohl nur Erwachsene nach. Die Kinder tobten sich mittags in der Dortmunder Soccer World aus, übten dann mit Johanna und Jenny vom "BVB Kids Club" ihren Auftritt. Der Probe-Einlauf fand im geschichtsträchtigen Rote-Erde-Stadion statt. Dort sind die alten Helden noch kinderlos eingelaufen.

