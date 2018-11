Eishalle Höchstadt: Förderung lässt auf sich warten

HÖCHSTADT - Freunde des Höchstadter Eissports müssen sich noch gedulden: Die Entscheidung über eine Finanzspritze zur Sanierung der Halle am Kieferndorfer Weg fällt nicht vor Februar 2019.

In Schuss gehalten wir die Eishalle. Dennoch wird eine Modernisierung angestrebt. © Berny Meyer



Wie berichtet, möchte die Stadt Höchstadt das Eisstadion für knapp 5,3 Millionen Euro neu gestalten. Voraussetzung ist die Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen. Das zuständige Ministerium hat jetzt jedoch entschieden, die Frist für die Einreichung von Projektskizzen bis zum 19. Dezember zu verlängern.

Kommunen wie Höchstadt, die bereits Unterlagen eingereicht haben, müssen sich zwar nicht erneut bewerben, aber natürlich entsprechend länger auf eine Entscheidung warten. Dafür ist jetzt mehr Geld im Topf, denn der Haushaltsausschuss des Bundestags hat beschlossen, die Fördermittel aus dem Jahr 2018 in den Bundeshaushalt 2019 zu verschieben. Damit stehen jetzt insgesamt 200 Millionen Euro für die Förderung "investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung zur Verfügung", heißt es auf der Homepage des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Frist war sehr kurz

Außerdem steht in der Mitteilung: "Der Projektaufruf vom 31. Juli bis 31. August 2018 ließ den Kommunen nur eine kurze Frist, Interessenbekundungen abzugeben." Auch die Verwaltung in Höchstadt musste große Anstrengungen unternehmen, um rechtzeitig eine Skizze einzureichen. Bürgermeister Gerald Brehm hatte unter anderem den Termin einer Stadtratssitzung vorgezogen (wir berichteten). Jetzt nimmt das Ministerium das enge Zeitfenster als Argument für die Verlängerung der Bewerbungsfrist. Eine Auswahl der Förderprojekte erfolgt nicht vor Februar 2019, im März werden die Gemeinden voraussichtlich informiert. Für den Eissport in Höchstadt hängt viel von dieser Entscheidung ab. Denn nur mit dem Geld vom Bund bekommt das Stadion eine komplette Frischekur. Bei einer Absage fällt die Sanierung kleiner aus. Aktuell wünschen sich Stadt und Vereine eine Sanierung des Gebäudes (Baujahr 1977), die auch eine Verlängerung der Eishockey-Saison um zwei Monate möglich macht.

