Emotionaler Abschied von der Saison und der Galionsfigur

Höchstadter Eishockeyclub lässt Daniel Jun noch einmal hochleben — Bei der Trikotversteigerung Höchstpreis für Petraks Hemd - vor 33 Minuten

HÖCHSTADT - Etwa 400 Gäste des HEC drängten sich am Freitagabend in der Fortuna Kulturfabrik und bejubelten ihre Mannschaft, knipsten ein Bild nach dem anderen in der Fotobox und feierten das Ende einer erfolgreichen Saison für den Höchstadter Eishockeyclub.

Dieses Trikot bekommt den höchsten aller Ehrenplätze. Daniel Juns (r.) Arbeitskleidung mit der Nummer 19 wird demnächst gelegenheit zum Aufschauen bieten: Es wird unters Dach des Eisstadions gehängt. © Fotos: Jürgen Hauke



Die traditionelle Versteigerung machte den Beteiligten Spaß. Hier Caroline Hauke und Lukas Lenk.



Doch erst einmal hieß es Abschied nehmen: Der erste Teil des Abends gehörte Spielertrainer Daniel Jun, der erst vom Kreise seiner Vorstandskollegen und anschließend von Vertretern der Fanclubs mit Abschiedsgeschenken und Andenken überhäuft wurde. Man habe in einer außerordentlichen Vorstandssitzung heimlich abgestimmt, sein Trikot unters Hallendach zu hängen, erzählte Vorstandsmitglied Christian Götz augenzwinkernd. Und auch Jörg Schobert ließ es sich nicht nehmen, sich noch einmal persönlich zu bedanken und zu verabschieden.

Jun, der mehrfach sichtlich mit den Emotionen kämpfte, erzählte von seinen Anfängen beim HEC, den Entwicklungen der vergangenen Jahre und bedankte sich seinerseits für die Zusammenarbeit und das in ihn gesetzte Vertrauen.

Höchstpreise

Dann starteten HEC-Sprecherin Caroline Hauke und Stadionsprecher Markus Langosch das nächste Highlight des Abends: Mit kleinen Anekdoten und ihren Statistiken komplimentierten sie einen Spieler nach dem anderen auf die Bühne und versteigerten die getragenen Originaltrikots der Mannschaft.

Den absoluten Höchstpreis erreichte dabei das Trikot von Topscorer Michal Petrak. Aber auch bei seinen Teamkollegen ließen sich die Fans und Sponsoren nicht lange bitten und lieferten sich ein langes Wettbieten. Am Ende des Abends versammelten sich alle Spieler noch einmal auf der Bühne, um sich feiern zu lassen und sich von den Fans zu verabschieden. "Ihr habt uns eine Saison voller Emotionen geschenkt", bedankten sich die Moderatoren abschließend bei der Mannschaft. "Egal was wir alle im Hintergrund tun und wie wir versuchen euch zu unterstützen, am Ende seid ihr es, die auf dem Eis stehen. Wir haben zwar keine Ahnung wie alle diesen langen Sommer überstehen sollen, aber wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf die nächste Saison."

cah