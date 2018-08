In Mühlhausen wurde Abschied genommen: Bei einer fröhlichen Abschiedsfeier verabschiedeten die Schüler und Vertreter des Schulverbandes ihre Rektorin Gudrun Boss in den Ruhestand.

42 Jahre war er im Schuldienst, am Freitag wurde Oskar Holzmann nun offiziell verabschiedet: Der Rektor der Röttenbacher Grundschule geht in den Ruhestand. Aus diesem Grund widmeten ihm die Schüler Aufführungen und Plakate. Holzmann hat den allergrößten Teil seines Lehrerdaseins in Röttenbach verbracht, nun freut er sich unter anderem darauf, mehr Zeit fürs Reisen zu haben.