Entspannte Filmabende im Schlosshof

Open-Air-Kino in Herzogenaurach geht in die achte Runde - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Kinofilme unter freiem Himmel im besonderen Ambiente des Herzogenauracher Schlosshofes genießen – das ist ab Donnerstag an zehn Abenden möglich. Und zwar bei der achten Auflage des Open-Air-Kinos, präsentiert von den Nordbayerischen Nachrichten.

Auf das Open-Air-Kino im besonderen Ambiente des Schlosshofes freuen sich (v. l.) Kulturamtschef Helmut Biehler sowie Wolfgang Meyer und Desiree Jakubka vom Mobilen Kino. © Ralf Rödel



Auf das Open-Air-Kino im besonderen Ambiente des Schlosshofes freuen sich (v. l.) Kulturamtschef Helmut Biehler sowie Wolfgang Meyer und Desiree Jakubka vom Mobilen Kino. Foto: Ralf Rödel



Es ist eine Erfolgsgeschichte: In den vergangen Jahren wurden die Open-Air-Kinoabende im Schlosshof sehr gut angenommen. Manch einer trotzte sogar Wind und Wetter. Dennoch hoffen Kulturamtschef Helmut Biehler und seine Mitarbeiter natürlich auf perfekte, laue Sommerabende. Ebenso wie das Mobile Kino aus Nürnberg, das sich um die Leinwand und die Filmauswahl gekümmert hat und die Filme abspielt.

Die Auswahl ist bunt gemischt. "Da ist für jeden etwas dabei", versprechen Desiree Jakubka und Wolfgang Meyer vom Mobilen Kino. Los geht es am Donnerstag, 1. Juni, mit "Hidden Figures — Unerkannte Heldinnen". Im Vorprogramm, das ja stets schon einen Bogen zum Film schlägt, spielen RCR "American Hits of the 60ies".

"Willkommen bei den Hartmanns!" heißt es am Freitag, 2. Juni. Vor dem Film stehen musikalische Impressionen aus Westafrika und dem Iran auf dem Programm. Am Samstag, 3. Juni, wird "Die Schöne und das Biest" gezeigt, vorher präsentiert die Musicalcompany aus Nürnberg Disney-Hits — und zwar live.

Songs und Lieder der DDR-Rocklegenden Puhdys, City und Karat, dargeboten von RCR, führen auf den Film "Tschick" am Sonntag, 4. Juni, hin. Am Montag, 5. Juni, lädt "Bob, der Streuner" ein, Robert Rausch sorgt vorher für die passende Straßenmusik. Der Oscar prämierte Film "Moonlight" flimmert am Dienstag, 6. Juni, über die Leinwand, Oscar prämierte Soundtracks vom Band erklingen im Vorprogramm.

Wild wird es am Mittwoch, 7. Juni, mit "Wilde Maus". Rudi Hupka liefert dazu Austro-Pop von Ambros bis Fendrich. Gewöhnungsbedürftig für die Ohren ist sicher der Gesang von "Florence Foster Jenkins" am Donnerstag, 8. Juni. Ein Ohrenschmaus dagegen im Vorprogramm: Unter dem Motto "Die Kunst des Belcanto" singt Sopranistin Cornelia Schmid. "Vier gegen die Bank" treten am Freitag, 9. Juni, an. Und für Stimmung sorgt auch die vorherige Versteigerung von Herzo-Artikeln mit Claudia Belzer — natürlich für einen guten Zweck.

Den Abschluss des Open-Air-Kinos 2017 bildet der mit sechs Oscars ausgezeichnete Musicalfilm "La La Land" am Samstag, 10. Juni. Große Gefühle sind programmiert, mit Live Jazz warten Thomas Leyer und Gabriele Dörrfuß auf.

Alle Filme beginnen, wenn es dunkel wird, also gegen 21.30 Uhr. Einlass und Start des Vorprogramms ist um 20.30 Uhr. Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt (außer bei Unwetter). Der Schlosshof ist bewirtet. Das Mobile Kino weist noch darauf hin, dass es wieder einige der im vergangenen Jahr begehrten Taschen, genäht aus den alten Open-Air-Kino-Bannern, zu kaufen gibt.

Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Der ermäßigte Preis (zuzüglich 50 Cent Vorverkaufs-Gebühr) gilt auch für ZAC-Karten-Inhaber; sie erhalten maximal zwei Karten pro Film zum ermäßigten Preis beim Kauf in der Geschäftsstelle der NN.

Weiterhin gibt es Karten im Vorverkauf (zuzüglich VVK-Gebühr) bei der Tourist Information der Stadt Herzogenaurach oder online unter www.mobileskino.de; bei der online-Bestellung müssen keine Karten ausgedruckt werden, es reicht das Nennen der Reservierungsnummer am Einlass. Restkarten für die rund 400 verfügbaren Plätze gibt es natürlich auch an der Abendkasse. Der "Charme des Spielorts" werde sicher wieder viele Bürger in den Schlosshof locken, hofft Biehler. Das Open-Air-Kino sei ja auch immer ein "Event", denn ein Vorprogramm wie in Herzogenaurach sei bei ähnlichen Veranstaltungen eher unüblich.

"Die Leute genießen es, sich eine Stunde vorher schon zu treffen und zu plaudern und dabei auch noch Unterhaltung geboten zu bekommen."

Jeanette Seitz