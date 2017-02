Erfolglose Einbrecher in Höchstadt

HÖCHSTADT - Diebe versuchten in ein Haus in Höchstadt einzudringen, scheiterten aber schon an der Terrassentür.

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag wurde in Höchstadt a.d. Aisch in der Straße Am Weingartsgraben versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter hebelten an einer Terrassentüre und beschädigten diese, gelangten aber nicht ins Haus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.

