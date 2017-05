Erfolgreiche Trainerin aus Zeckern

Janine Böhme (SpVgg Zeckern) holt DM-Titel im Karate - vor 1 Stunde

ZECKERN - Die SpVgg darf stolz auf die Trainerin ihrer noch jungen Karateabteilung sein. Janine Böhme ist von der deutschen Meisterschaft in Dresden mit einem Titel und einem zweiten Platz zurückgekehrt.

Janine Böhme präsentiert stolz ihre Pokale. Foto: privat



In der Finalrunde der Kategorie Kata hat sich die gebürtige Sächsin für die "Suparinpai" entschieden – die fortgeschrittenste Form in der Karate-Stilrichtung Goju-Ryu. Training und mentale Vorbereitung im Vorfeld haben sich gelohnt, sie kämpft sich fehlerfrei und ausdrucksstark durch, lediglich eine nicht ganz exakt eingehaltene Linie kostet einige Zehntel. Nach der Wertung der Kampfrichter liegt die Neu-Mittelfränkin deutlich vorn – auch die amtierende Meisterin schafft es im Anschluss nicht mehr, dem etwas entgegen zu setzen.

Bei den Kämpfen der Leistungsklasse trat die 27-Jährige ebenfalls an. Gleich in der Vorrunde der Allkategorie muss sie gegen die frisch gekürte Deutsche Meisterin der Gewichtsklasse 60+ ran, die aber keine Chance hat. Ähnlich verlief die nächste Begegnung, sie stand im Finale. Dort wartete ihre frühere Trainingspartnerin Mareen Stengl – ein spannender Kampf ist programmiert. Böhme geht früh in Führung, verliert aber nach einem hochklassigen Fight am Ende mit 3:4.

Trotz dieser sportlichen Erfolge liegt Janine Böhmes Fokus auf einem anderen Aspekt des Karate. Sie ist ausgebildete Trainerin für Selbstverteidigung und Gewaltprävention und versteht Karate als Kampfkunst und Weg zur persönlichen Reifung: "Wettkampfsport ist nur ein sehr kleiner, oberflächlicher Teil des Karate. Im Sportkarate ist mit etwa 30 bis35 Jahren Schluss. Karate-Do, also Karate als Weg, kann einen hingegen das ganze Leben lang begleiten, fordern und in der persönlichen Entwicklung fördern, vor allem wenn man gute Lehrer und Weggefährten hat."

Die hatte Böhme in ihrer alten Heimat in Sachsen, wo sie 2002 mit dem Karate-Training begann und die Prüfungen bis zum zweiten schwarzen Gürtel ablegte. Seit Anfang diesen Jahres lebt sie in Mittelfranken und trainiert beim FSV Erlangen-Bruck unter Sensei Michael Denk. In Erlangen und Hemhofen ist Böhme jetzt für den Aufbau von Kinder- und Jugendgruppen verantwortlich.

Zur Zeit trainieren bereits 36 junge Kämpfer bei ihr in den des FSV Bruck, der SpVgg Zeckern und der Grundschule Hemhofen – Tendenz steigend.

